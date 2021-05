Billie Eilish ist eine Ikone – unfassbar jung und unfassbar talentiert, hat sie sich in die Herzen der Fans gesungen. Und selbst Kritiker*innen können ihr den Erfolg nicht abstreiten! Dabei hat die Sängerin es aber nicht immer einfach. Sie muss sich gegen sexistische Angriffe wegen ihrer Fotos wehren und hat in ihrer Jugend Furchtbares durchmachen müssen. Die kürzliche Aufmerksamkeit, die sie für ihre Fotos bei der Vogue erhielt, machten der Sängerin sogar solche Angst, dass sie überlegte, nie wieder auf Instagram zu posten! Bei all den Stolpersteinen, die der Fame so mit sich bringt, wusste Eilish ihre Fans immer auf ihrer Seite – außer das eine Mal, als selbst die sich gegen sie wandten wegen einer einzigen Aussage!

Kennst du Van Halen?

Das Drama nahm 2019 seinen Lauf, als Eilish gerade einmal 17 Jahre alt war. In einem Interview mit Star-Moderator Jimmy Kimmel war ein Thema auch ihr zartes Alter. Kimmel fragte sie nach ein paar seiner Idolen aus den 80er-Jahren aus und wollte wissen, ob Eilish sie alle kannte. Es begann ganz harmlos. „Weißt du, wer Madonna ist?“, fragte Kimmel und Eilish bejahte. Puh! Das ging nochmal gut! Dann fragte er allerdings: „Kannst du ein Mitglied von Van Halen beim Namen nennen?“ und Eilish fragte ganz naiv: „Wer?“ Das schockte nicht nur Kimmel, der ganz ein Riesenfan der Rockband aus den 80ern ist und er antwortete nur: „Ich fange gleich an zu weinen.“ 😂 Wir sind da ein bisschen auf Elishs Seite, denn wer kennt das nicht, wenn (gerne Eltern und ältere Erwachsene) fragen, ob man von dieser Band oder diesen Schauspieler*innen gehört hat, die große Kindheitsidole für die Personen waren, und nur sagen kann: „Nie gehört, klingt alt.“ Die Fans waren aber nicht ganz so nachtragend.

„Runter von meinem Grundstück!“

Natürlich haben sich vorrangig die Fans von Van Halen über diesen Fauxpas aufgeregt. „Billie Eilish weiß nicht, wer Van Halen ist. Runter von meinem Grundstück!“, schrieb ein erboster Fan. Fans von Eilish kamen ihr zu Beginn noch zu Hilfe. „Wow, ein 17-jähriges Mädchen kennt eine Band nicht, deren Höhepunkt vor fast 40 Jahren war, das ist echt verrückt!“, schreibt eine Person ironisch. Doch das Blatt wendet sich, als selbst Fans von Eilish sich kritisch äußern: „Ich glaube: Du solltest definitiv wissen, wer Van Halen ist, selbst wenn du 17 bist.“ Fairerweise war Van Halen (und ist für viele bis heute) eine DER Rockbands. In ihrer Karriere haben sie über 100 Millionen Alben verkauft und sind sogar Teil der „The Rock and Roll Hall of Fame“. Man KÖNNTE sie also kennen. Ein sehr diplomatischer Fan lieferte einen gesunden Blickwinkel auf das Debakel: „Wenn du von Billie Eilish nie gehört hast, check sie aus, sie ist cool. Wenn du von Van Halen nie gehört hast, check die aus, die sind auch cool. Musik soll uns zusammenbringen, nicht trennen. Hör dir an, was du magst und shame nicht andere, die nicht kennen, was du feierst.“ Schön gesagt!

