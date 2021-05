Billie Eilish sorgt weiterhin für Aufregung – und das erneut im positiven Sinne! Ihr neues Album „Happier than ever“ erscheint schon bald! Ende Juli, am 30.06.2021, hat das Warten ein Ende. Einen ersten Eindruck konnten wir uns bereits schon mit der Single „Your Power“ sammeln. Billie Eilish zeigt seit einiger Zeit eine andere Seite von sich – und die Fans lieben es! Mit ihren frisch blond gefärbten Haaren zeigt sie sich in Dessous in der Vogue. „Happier than ever“ ist ihr absoluter Favorit von dem, was sie bisher kreiert hat. „Ich habe noch nie so viel Liebe für ein Projekt empfunden wie für dieses. Ich hoffe, ihr fühlt, was ich fühle“, so die talentierte Sängerin.