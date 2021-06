Billie Eilish: Neuer Freund und Queerbaiting?

Billie Eilish: Was ist ihre Sexualität?

Wer ist dieses Girl und was ist mit Billie Eilish passiert? Wer die talentierte Künstlerin schon etwas länger verfolgt, hat sie auf ihren Fotoshootings und Social Media Posts kaum wiedererkannt. Im Mai postete Billie ein sexy Pic auf Insta und brach damit sogar einen Rekord! Und auch in Billies neuen Musikvideo "Lost Cause", zeigt sie sich so heiß wie noch nie! Ein frecher Pony, hellblondes Haar, sexy und vor allem knappe Outfits – Die 19-jährige Billie Eilish hat sich die vergangenen Wochen neu definiert und zeigt der Öffentlichkeit gerade eine ganz neue Billie. Nun wirbelt ihr letzter Insta-Post die unterschiedlichsten Meinungen auf und lässt manche Gemüter brodeln. Dieser Post zeigt einen Screenshot aus ihrem aktuellen Musikvideo "Lost Cause", mit einem Haufen wirklich sehr hübscher Girls und Billie mittendrin. Die Headline dazu lautet "Ich liebe Frauen!". Viele Fans sind nun im Zwiespalt. Hat sich Billie nun als gay geoutet und ist ein Teil der LGBTQ+ Community? Oder hat sie das nur so gesagt? Da gerade Pride Month ist, nutzen viele Personen der Öffentlichkeit diesen Zeitpunkt, um offen über ihre Sexualität zu sprechen und sich zu outen. Doch manche Hetero-Stars sehen dies eher als Trend, wollen auf der Erfolgswelle mitschwimmen und betreiben Queerbaiting! Doch betreibt Billie Eilish auch Queerbaiting? Und was ist das eigentlich? Kurz gesagt: Es ist das Vortäuschen von sexuellem Interesse am gleichen Geschlecht, dass sich ein Produkt besser verkauft. Vor Kurzem wurde Billie Eilishs Beziehung zu Schauspieler Matthew Tyler Vorce bekannt. Hm, steht sie nun doch auf Männer? Ist sie bi? Was nun? Und was weiß man über ihren neuen Boyfriend? ⤵️

Wird sich Billie dazu äußern?

Ihre Fans und Follower wissen jedenfalls nicht, was sie von all dem denken sollen. Aus ihrer Doku geht hervor, dass sie eine Beziehung mit Musiker Brandon Quintin hatte und das sie sehr lange nicht über ihn hinwegkam! Ihre neue Liebesbeziehung ist wieder mit einem Mann. Ist Billie also hetro? Doch wer ist der neue Mann an Billies Seite? Matthew Tyler Vorce ist Schauspieler aus Los Angeles, 29 Jahre alt und somit ganze 10 Jahre älter als Billie. Eine neue Liebesbeziehung und der Insta-Post mit DIESER Headline verwirren nun alle. Kommentare wie „Bist du wirklich gay oder ist das hier Queerbaiting?“ und „Was genau versuchst du uns damit zu sagen?“ sammeln sich unter dem verdächtigen Instagram-Post. Ob sich Billie Eilish zu den endlosen Kommentaren und Vorwürfen äußern wird? Aus älteren Interviews wissen wir, dass sie sich vorgenommen hat, sehr wenig bis fast gar nichts aus ihrem Liebesleben preiszugeben. Ob sie sich daran halten wird? Oder wird sie mit den Gerüchten aufräumen und Klarheit schaffen? Vielleicht will sich Billie Eilish auch kein Label aufdrücken lassen, ihre Sexualität für sich behalten und nicht darüber reden. Queerbaiting würden wir der jungen Sängerin jedoch nicht unterstellen, schließlich setzt sie sich seit langem für Themen wie Toleranz und Gleichberechtigung ein. Das ist sicher nur ein kleines Missverständnis. Wir sind jedenfalls gespannt, wie es weitergeht! 😊

