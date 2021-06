Billie Eilish: Shit-Storm nach homophobem Kommentar

Der Joke landete nicht! Sängerin Billie Eilish veröffentliche kürzlich einen Post, auf dem Sie mit den Girls aus ihrem neuen Musikvideo „Lost Cause“ zu sehen ist. Amazon Prime reagierte auf die Caption vom Post mit einem Spruch, der wohl ein „Insider-Joke“ sein sollte, aber leider ziemlich daneben war, wie viele Fans sehr deutlich als Reaktion zeigten! 😱😬😂

„Ich liebe Mädchen“

In ihrem neuen Musikvideo zeigt sich Eilish so heiß wie nie. Im Video tanzt und chillt sie mit einer Gruppe von Frauen, worauf ihr aktueller Insta-Post auch anspielt. Auf dem steht: „Ich liebe Mädchen.“ Manche Fans dachten sich gleich, dass das vielleicht ihr Coming-Out sein könnte! 💖 Immerhin ist ja Pride Month, eine gute Gelegenheit also, sich als LGBTQ+-Mitglied zu outen – viele Stars vor ihr nutzen den Zeitpunkt schon dafür! Aber die meisten anderen Fans sahen es eher als harmlosen Spruch. Mal ehrlich: Würde ein Typ schreiben „ich liebe die Jungs“, wäre die Reaktion dann genau so und alle würden sich fragen, ob er jetzt homosexuell ist? Fragen wir doch mal Michele Morrone, bei dem war weniger notwendig für sein „Outing“. 😂 Mitten in die kleine Diskussion schaltete sich auf einmal der Social-Media-Account von Amazon Prime ein mit den Worten: „I hear all the good ones go to hell 😈“ (zu Deutsch etwa: „Ich hörte, dass all die Guten zur Hölle fahren.“). Ai! Das fanden die Fans nicht so nice.

„Nicht im Pride Month!“

Der Spruch kam bei manchen Fans ziemlich homophob rüber. Gerade die katholische Kirche „verteufelt“ Homosexualität und Queerness im Allgemeinen bis heute und so ist eine Anspielung darauf, dass Eilish in der Hölle landet, weil sie (vielleicht) queer ist, kein besonders guter Spruch. Schon mal gar nicht im Pride Month, wie viele Fans betonen! Okay, wir müssen Amazon Prime da ein bisschen in Schutz nehmen. Wie ein Fan selbst schon klarstellt, handelt es sich bei dem Spruch um Eilishs eigenen Songtext („all the good girls go to hell“)! Auf der anderen Seite ist es aber nicht SO weit hergeholt, Amazon mit Homophobie zu verbinden: Letztes Jahr wurde dem Megakonzern vorgeworfen, mit seiner Aktion „Amazon Smile“ Geld für verschiedene Anti-LGBTQ+-Gruppen zu sammeln. Nicht cool!

