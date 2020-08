Louisa Dellert: Statement zur Anti-Corona-Demo

Ihr werdet sicher alle mitbekommen haben, dass die gestrige Anti-Corona-Demo in Berlin für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat. Zuerst wurde sie verboten, danach wieder unter bestimmten Vorschriften erlaubt und letztendlich aufgelöst, unter anderem weil die Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden. Viele Menschen fragen sich, wie lange die Corona-Krise wohl noch dauern wird. Es gibt Menschen, die mit den Sicherheitskonzepten der Regierung nicht zufrieden sind, deshalb wurde die Demonstration ursprünglich von der Initiative "Querdenken 711" ins Leben gerufen. Es gibt jedoch einen weiteren Grund, warum diese Demonstration – unter anderem von auch Influencerin Louisa Dellert – kritisch betrachtet wurde und werden muss: Viele Gruppierungen, wie die sogenannte Reichsbürgerbewegung, die die Demokratie ablehnt, oder die Identitäre Bewegung, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, riefen dazu auf, an der Demo teilzunehmen – und dominierten diese teilweise. "Nein, ich werfe euch nicht in einen Topf mit Nazis. Aber ich kann verstehen, dass man das tut, wenn man morgen in Berlin trotzdem noch demonstrieren gehen möchte", schrieb Louisa zu einem IGTV, welches sie als Statement zu der Demonstration aufgenommen hat. Seit dem bekommt die Influencerin regelmäßig Hassnachrichten und mittlerweile sogar Drohungen …

Louisa Dellert: Drohungen und Hass-Nachrichten gehen ab jetzt an die Polizei!

In ihrem IGTV macht Louisa Dellert eine Message ganz deutlich: Wir leben in einer Demokratie, deshalb dürfe jeder seine Meinung und Ängste äußern, solange es Meinungen sind, die einen demokratischen Ansatz verfolgen. Es sei jedoch ein falsches Zeichen, dies zusammen mit rechten Gruppierungen zu tun, da man diese sonst - vielleicht unabsichtlich, aber dennoch - mit der eigenen Stimme unterstützt. Im weiteren Verlauf des Videos gibt sie noch Tipps, mit welchen Alternativen man demonstrieren kann und sich gleichzeitig von der rechten Szene distanziert. Seit dem bekommt sie hasserfüllte Nachrichten mit Beleidigungen und mittlerweile sogar auch Drohungen. Ein User schrieb ihr dabei per Mail: "Liebe Frau Dellert, ich will Ihnen raten sich in Zukunft in ihrer Berichterstattung ein bisschen zurückzunehmen. Wir wollen doch nicht, dass Ihnen etwas passiert?" Eine ganz klare Drohung. Die Influencerin hat mittlerweile genug: "Ab heute geht ALLES zur Polizei. Schreibt gerne weiter so einen Bullshit. Eigentlich tut ihr mir damit einen Gefallen. Aufmerksamkeit." Ein wichtiger Schritt, den die Influencerin nun geht. Schließlich ist es ihr gutes Recht ihre Meinung auf ihrem Profil zu vertreten, ohne Angst haben zu müssen – so wie auch alle am Sonntag gegen die Corona-Auflagen demonstrieren durften.

