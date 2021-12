"iCarly" überrascht mit unerwartetem Comeback in Staffel 2

"iCarly" Staffel 2: Miranda Cosgrove verkündet unerwartetes Comeback

Oh yes, es wird eine 2. Staffel von "iCarly" geben! Der Reboot der Serie war auf Paramount+ so beliebt, dass sich der Sender dazu entschlossen hat, weiter daran zu arbeiten – und das, obwohl sich die Serie krass verändert hat!

Übrigens gibt's gute Neuigkeiten: Der Streamingdienst soll 2022 auch nach Deutschland kommen. Wir können Miranda Cosgrove also auch endlich wieder in Action sehen! Umso mehr wird es euch also freuen, dass für "iCarly" Staffel 2 ein überraschendes Comeback geplant ist. Josh Peck soll in der Fortsetzung des Reboots dabei sein, so iconic! Miranda Cosgrove hat in der ebenfalls sehr beliebten Serie "Drake and Josh" die kleine Schwester von Josh Peck gespielt. Es ist also quasi wie ein kleines Mini-Cross-Over im Reboot und ein Comeback der Besties vor der Kamera.

"Drake and Josh"-Co-Star Josh Peck wird in "iCarly"-Staffel 2 dabei sein!

Miranda Cosgrove und Josh Peck sind privat immer gute Freunde geblieben und verstehen sich super. Ihr gemeinsames Comeback wollen sie jetzt in Staffel 2 von "iCarly" feiern.

Dort soll ihr "Drake and Josch"-Co-Star Carlys aggressiven Manager Paul spielen, der sich mit Freddie zankt und mit seinem Management-Style die Gruppe auseinanderbringt. In einem Statement gegenüber der amerikanischen People sagte Josh Peck: "Miranda ist eine gute Freundin von mir und als das neue iCarly verkündet wurde, haben wir darüber gequatscht, einen Platz für mich zu finden. Nach all diesen Jahren am iCarly-Set zu sein fühlt sich an wie ein geschlossener Kreis und ich liebe es wieder mit Miranda, Nathan und Jerry zu arbeiten." Wir können es kaum erwarten dieses Nickelodeon-Comeback wieder als Dreamteam vor der Kamera zu sehen!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->