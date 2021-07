Drama um "iCarly": Missbrauch am Set?

"iCarly", "Victorious", "Drake & Josh" und Co.: Missbrauchsvorwürfe gegen Dan Schneider im Umlauf

Was haben beliebte Sendungen wie "iCarly", "Drake & Josh", "Zoey 101" und "Victorious" gemeinsam? Dan Schneider, er ist der kreative Kopf und Produzent hinter den beliebten Nickelodeon-Serien. Von 1988 bis 2018 arbeitete er für den bekannten TV-Sender, bis sich 2018 die Wege trennten. Seit das "iCarly"-Reboot wieder gestartet ist, werden Fans wieder mit Missbrauchsvorwürfen laut. Schneider wird Fehlverhalten sexueller und auch psychischer Natur vorgeworfen. Es gibt viele Videos auf YouTube, die diese Thematik aufgreifen und Beweise zusammenfassen, die häufigsten Vorwürfe darunter: Fußfetisch, sexuelle Anspielungen in den Jugendserien, komische Umarmungen zwischen den jungen Schauspielerinnen und Dan Schneider. Zu Zeiten der #MeToo-Bewegung gab es auch eine Ermittlung durch Nickelodeons Firma ViacomCBS, doch es gab nicht genug Beweise. Kolleg*innen des Produzenten berichteten jedoch, dass er verbal sehr beleidigend und aggressiv sein konnte – sogar außerhalb der Arbeitszeiten der jungen Schauspieler*innen.

Dan Schneider äußert sich zu Missbrauchsvorwürfen und seinem Ausstieg bei Nickelodeon

Seitdem Dan Schneider Nickelodeon verlassen hat, war es ziemlich still um den Produzenten. Umso überraschender ist es, dass er sich nach Jahren mit einem Statement äußert. Er erklärt, warum er Nickelodeon wirklich verlassen habe und streitet alle Missbrauchsvorwürfe ab. "Ich habe eine Pause gemacht, um mich um viele Dinge zu kümmern, die ich die Jahre davor schleifen gelassen habe. Meine Komödien waren total unschuldig. Ich könnte gar nicht und hätte gar keine langen Freundschaften und Unterstützung von so vielen wichtigen Menschen, wenn ich meine Schauspieler*innen jeglichen Alters, besonders Minderjährige, schlecht behandelt hätte. Ich habe nie mit Schauspieler*innen in irgendeiner Form interagiert, sei es per Nachrichten oder sonstigem, das sollte jedem unangenehm sein", so Dan Schneider. Doch Fans sind noch immer nicht überzeugt. Vor allem wegen der Aussagen von Jennette McCurdy. Der "iCarly"-Star beendete überraschend die Karriere und ist auch nicht im Reboot dabei. Vorsicht, das folgende Video ist super creepy.

"iCarly"-Star Jennette McCurdy über psychische Probleme durch das Leben als Kinderstar

Die "Sam"-Darstellerin entfachte die Kontroverse um Dan Schneider mit einem beängstigenden Vine. Dort sieht man sie mit verschmierter Schminke und zerzausten Haaren sagen: "Dan Schneider, ich weiß, dass du dir meine Vines anguckst. Sieh, was du mir angetan hast." Bisher hat jedoch noch keiner der Schauspieler*innen direkte Vorwürfe geäußert. Amanda Bynes und Jennette McCurdy haben zwar schon oft darüber gesprochen, wie folgenschwer das Leben als Kinderstar für ihre psychische Gesundheit und Essstörungen war, aber bisher sind es nur Spekulationen, dass Schneider in irgendeiner Weise der Grund dafür sein könnte. Es bleibt abzuwarten, was mögliche weitere Ermittlungen ergeben könnten. Dan Schneider plant aktuell jedenfalls sein Comeback in der TV-Welt mit einer Serie für Erwachsene.

