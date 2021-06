"iCarly": Fans rasten wegen Comeback in Serie aus!

"iCarly" feiert Comeback: Serien-Liebling wird in Reboot dabei sein

"iCarly" ist in Amerika endlich wieder zurück. Wann die frühere Nickelodeon-Serie in Deutschland starteten wird, ist bisher nicht bekannt. Aber es soll ein bisschen anderes werden: In dem "iCarly"-Reboot gehören Sex, Dating und Fluchen zur Tagesordnung. Die Serien-Stars sind eben alle etwas älter geworden. Trotzdem haben sie extrem darauf geachtet, die Serie so zu lassen, dass auch Fans von früher noch happy damit sind. Das Intro zur Serie ist zum Beispiel komplett gleich geblieben. Schon in der ersten Folge wurde das große Geheimnis gelüftet, was mit Sam Puckett passiert ist. Die Darstellerin Jenette McCurdy ist nicht im Reboot dabei, weil sie mit dem Schauspielern aufgehört hat. Aber dafür erwartet uns in "iCarly" ein anderes Comeback, welches Fans jetzt ausrasten lässt …

DISNEY- UND NICKELODEON-STARS: FRÜHER UND HEUTE

"iCaryl"-Reboot: Fans feiern Rückkehr von Carlys Ex-Freund Griffin

In dem "iCarly"-Reboot erwartet Fans ein Comeback der Extraklasse: Drew Roy aka Griffin und Ex-Freund von Carly (Miranda Cosgrove) wird in der Serie mitspielen. Bisher ist noch nicht bekannt, in wie vielen Folgen er dabei sein wird, aber er hat schon einige Bilder vom Set gepostet. Griffin spielte in "iCarly" einen Bad Boy und war für eine kurze Zeit mit Carly zusammen, bis sie merkte, dass er heimlich Pee Wee Babies gesammelt hat, das sind kleine Plüschtiere. Fans können sich in seinen Kommentaren kaum halten vor Aufregung und freuen sich, dass sie ihn bald wieder in der Serie sehen. Außerdem wurden auch noch mehr Wiedersehen mit bekannten Gesichtern in der Serie bestätigt: Reed Alexander (Neville), Danielle Morrow (Nora), Tim Russ (Direktor Franklin) und Mary Scheer (Mrs. Benson) sind am Start.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->