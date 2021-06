"iCarly"-Reboot lüftet Geheimnis: DAS ist mit Sam passiert!

"iCarly"-Reboot: Erste Folge in Amerika gestartet

Endlich ist das "iCarly"-Reboot in Amerika gestartet – Fans in Deutschland sind natürlich noch super traurig, dass es bisher keine Neuigkeiten zu einem Start bei uns gibt, aber die ersten Informationen sind trotzdem schon zu uns durchgesickert. Denn schon in der ersten Folge gab es einen emotionalen Abschied und eine Erklärung dafür, warum Sam Puckett nicht bei "iCarly" dabei ist. Im echten Leben liegt es daran, dass Schauspielerin Jenette McCurdy ihre Karriere beendet hat, in der Serie wird die Abwesenheit von Sam natürlich auch erklärt – in einem Gespräch zwischen Carly (Miranda Cosgrove) und Freddie (Nathan Kress).

"iCarly"-Reboot verrät, was mit Sam Puckett passiert ist

In der ersten Folge von "iCarly" gesteht Carly ihrem Kumpel Freddie, dass sie wieder mit ihrer Webshow anfangen will, aber traurig darüber ist, dass sie es alleine machen muss. Worauf sie sagt: "Ich brauche keinen Partner, ich brauche Sam." Daraufhin erklärt sie auch, wohin Sam in der Serie verschwunden ist. "Aber sie ist ihrem Glück gefolgt und dieser Biker Gang beigetreten", sagt sie und Freddie antwortet, "Den Obliteraters. Ich hoffe, es geht ihr gut", und Carly antwortet wieder, "es ist Sam. Ich hoffe, denen geht es gut. Ich wünschte nur, dass sie hier wäre, damit wir 'iCarly' wieder machen können." So traurig. 🥺 Irgendwie passt es zu Sam, dass sie sich einer Biker-Gang anschließt und ihre Freiheit genießt. Einige Fans finden jedoch, dass diese Idee etwas zu Flach ist und hätten sich eine tiefgründigere Begründung gewünscht, die Schauspielerin Jenette McCurdy gerechter würde. Wir werden Sam natürlich auch in "iCarly" vermissen, aber freuen uns trotzdem auf die neuen Folgen und Abenteuer der Gang!

