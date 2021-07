"iCarly" neue Folgen: Gibt es eine 2. Staffel?

"iCarly"-Reboot bekommt eine zweite Staffel!

Aktuell läuft in Amerika die erste Staffel des "iCarly"-Reboots auf "Paramount+". Bis heute ist nicht bekannt, wann und wo wir die Serie in Deutschland gucken können. Die Hälfte des Reboots wurde schon veröffentlicht und schon jetzt gibt es eine aufregende Neuigkeit für Fans von "iCarly": Es wird eine zweite Staffel geben! Die Produktion der neuen Folgen soll sogar schon diesen Herbst in Los Angeles starten. Staffel 1 von "iCarly" gehört seit der Veröffentlichung am 17. Juni zu den meistgestreamten Serien auf "Paramount+", dieser Erfolg muss natürlich belohnt werden! Die erste Staffel hat insgesamt 13 Folgen, es ist also sehr wahrscheinlich, dass auch Staffel 2 eine ähnliche Anzahl an Episoden haben wird.

"iCarly": Das ist bisher passiert

Das "iCarly"-Reboot spielt genau 10 Jahre nach dem Ende der Original-Show auf Nickelodeon. Carly (Miranda Cosgrove) und ihre Freunde sind jetzt erwachsen und wollen die Show wieder zum Leben erwecken, während sie sich durch Dating, Familie und Liebe kämpfen. Schon der erste Trailer hat gezeigt, wie krass sich die Serie verändert hat. Ein neues Leben, neue Herausforderungen und auch neue Freunde. Das "iCarly"-Reboot hat auch gelüftet, was mit Sam passiert ist. Schauspielerin Jennette McCurdy ist nämlich nicht bei der Fortsetzung dabei. Trotzdem scheinen Fans richtig happy mit der Neuauflage der beliebten Nickelodeon-Serie zu sein. Wir hoffen sehr, dass wir "iCarly" bald in Deutschland gucken können.

