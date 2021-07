"iCarly"-Star gesteht traurigen Grund für Magersucht

"iCarly"-Star Jennette McCurdy spricht offen über ihre Erfahrungen mit Magersucht

Jennette McCurdy gehörte zu einem der erfolgreichsten Stars auf Nickelodeon. Sie spielte in Serien wie "iCarly", "Sam & Cat", "Victorious" und vielen mehr mit. Was ziemlich cool klingt, war für die Schauspielerin wohl der absolute Horror für ihre Psyche. Erst kürzlich wurde wieder über Missbrauchsvorwürfe am Set von "iCarly" gesprochen, die dem Serien-Schöpfer Dan Schneider vorgeworfen werden. Jennette hat jedoch ihre Konsequenzen gezogen: Der "iCarly"-Star hat die Karriere beendet und ist auch nicht beim Reboot dabei. Alles für ihre mentale Gesundheit. Jetzt war sie im Podcast "Mayim Bialik's Breakdown" zu Gast, der von "Big Bang Theory"-Star Mayim Bialik geführt wird. Dort sprach Jennette McCurdy ganz offen über ihre Essstörung und gestand auch den traurigen Grund für den Start ihrer Krankheit. Der "iCarly"-Star verriet, dass ihre Essstörung mit 11 Jahren begann, als ihre Mutter ihr eine Diät empfahl, damit ihr Brüste nicht weiter wachsen.

Jennette McCurdy trauriger Grund für Magersucht: "Meine Mutter hat mich in die Essstörung geführt!"

In dem Podcast spricht Jennette McCurdy sehr ehrlich über den traurigen Grund ihrer Essstörung: "Meine Mutter ist die Person, die mich in die Essstörung geführt hat. Ich habe sie gefragt, wie ich keine Brüste bekommen könnte, da ich sie nicht haben wolle. Sie sagte 'Es gibt da etwas, das Kalorienbeschränkung bedeutet.' Das waren ihre exakten Worte. Sie hat nicht das Wort Magersucht genannt. Ich habe das Wort Anorexie nicht gehört, bevor ich ein Jahr später einen Arzt gehört habe, der mit meiner Mutter sprach, weil ich abgenommen habe und spindeldürr war. Es klang wie ein Dinosaurier für mich. Ich erinnere mich daran, wie ich gedacht habe: 'Jemand spricht über mich, wie über einen Dinosaurier.' Aber sie sprach zu meiner Mutter über meine Essstörung, die das abgestritten hat, damit sie es weiter supporten kann." Wow, das klingt so unfassbar traurig. Was man vorher wissen sollte: Die Mutter von Jennette starb 2013 an Brustkrebs. Erst danach verstand der "iCarly"-Star, wie sie von ihr beeinflusst wurde.

Aus einer Essstörung wurde Bulimie: "iCarly"-Star litt lange unter Problemen

"In dieser Zeit dachte ich nur: 'Mama kümmert sich um mich. Sie will nicht, dass ich Brüste habe, damit ich keinen Brustkrebs bekomme. Mama möchte, dass ich jung aussehe, damit ich mehr Rollen bekomme und die Familie unterstützen kann'", erklärt Jennette McCurdy in dem Podcast weiter. Nach ihrem Tod wurde die Essstörung des "iCarly"-Stars nur noch schlimmer. "In der gleichen Woche ihres Todes hatte ich zum ersten Mal Sex, ich habe mich zum ersten Mal übergeben – Bulimie hatte ich danach für mehrere Jahre – und ich habe zum ersten Mal Alkohol getrunken. Diese Bewältigungsmechanismen kamen alle auf einmal." Zu ganz schlimmen Zeiten soll sie sich fünf- bis zehnmal am Tag übergeben haben. "Immer wenn ich mich nicht abgelassen habe, habe ich darüber nachgedacht, wann ich es das nächste Mal tun kann. So hat mein Gehirn funktioniert." An einem bestimmten Punkt beschloss der "iCarly"-Star sich Hilfe zu holen. Heute spricht Jennette McCurdy auch in ihrem Podcast ganz offen über das Thema Magersucht und psychische Gesundheit, weil sie anderen Menschen mit ihrer Erfahrung helfen möchte.

Ihr kennt jemanden, der eine Essstörung hat oder braucht selbst Hilfe? Auf der Internetseite www.bzga-essstoerungen.de finden Betroffene und Angehörige Hilfe. Außerdem könnt ihr euch auch telefonisch beim Beratungstelefon der BZgA melden. Berater*innen erreicht ihr unter der Telefonnummer 0221 892031 montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

