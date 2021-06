"Drake & Josh"-Star wegen Kindesgefährdung angeklagt!

"Drake & Josh"-Star Drake Bell festgenommen und vor Gericht

Es passiert nicht selten, dass Stars wegen krasser Vergehen angeklagt werden: 6ix9ine wurde wegen eines Sex-Videos mit einer Minderjährigen verklagt. Und auch Disney-Stars mussten schon wegen Körperverletzung vor Gericht. Jetzt muss sich Schauspieler Drake Bell vor Gericht verantworten. Die meisten von euch werden ihn aus der Nickelodeon-Serie "Drake & Josh" kennen. Am Mittwoch legte der Schauspieler ein Geständnis ab, da er wegen Kindesgefährdung und Verbreitung von jugendgefährdendem Material angeklagt und zuvor verhaftet wurde. Auf Jared Bell, so sein bürgerlicher Name, könnten bis zu 18 Montage Gefängnis und 5.000 Dollar Strafe für die Verbrechens-Anklage plus sechs Monate im Bezirksgefängnis und eine Strafe von 1.000 Dollar zukommen.

Nach Anklage wegen Kindesgefährdung: Drake Bell gesteht vor Gericht

Die Anklagepunkte gegen Drake Bell stammen aus einem Vorfall im Dezember 2017. Der damals 31-jährige "Drake & Josh"-Star soll sich mit einem 15-jährigen Mädchen getroffen haben, als er in Cleveland war, um auf einem Konzert aufzutreten. Die Polizei hat keine Details darüber veröffentlicht, was in dem Club genau passiert ist, aber sie haben verraten, dass das Treffen nach mehreren Monaten von unangemessenen Social-Media-Nachrichten passiert ist, die teilweise sexueller Natur waren. Die beiden kennen sich wohl schon seit mehreren Jahren. Daraufhin reichte das Mädchen einen Polizeibericht in Kanada ein und die kanadischen Behörden kontaktierten die Polizei in Cleveland. Ein YouTube-Video von Cleveland TV zeigt die Anhörung, die Drake Bell über Zoom angetreten hat. Nach einer langen Aufklärung über seine Rechte, bekennt sich der Schauspieler schuldig im Sinne der Anklage.

