Tekashi 6ix9ine: Neuer Ärger für den Rapper

Es wird einfach nicht ruhig um Skandal-Rapper Tekashi 6ix9ine! Erst im August beendete Daniel Hernandez, wie der 24-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, seine Haftstrafe. Nach zahlreichen schweren Vergehen war er 2018 zu zwei Jahren Knast verurteilt worden, durfte die letzten Monate aber aufgrund seiner Asthma-Erkrankung während der Corona-Pandemie im Hausarrest absitzen. Seine neu gewonnene Freiheit feierte 6ix9ine in vollen Zügen und schreckte trotz unzähliger Morddrohungen auch nicht davor zurück, seine Feinde immer wieder öffentlich zu provozieren.

Tekashi 6ix9ine bald wieder vor Gericht?

Doch mit seiner Freiheit könnte es schon bald wieder vorbei sein, denn dem 24-Jährigen droht der nächste Ärger! Wie das US-Portal TMZ berichtet, wurde 6ix9ine wegen sexuellen Missbrauchs verklagt. Eine Frau beschuldigt ihn, sie im Februar 2015 auf einer Party in New York unter Drogen gesetzt und missbraucht zu haben – als sie gerade einmal 13 Jahre alt war! Ein Mittäter filmte die Tat, die Videos wurden via Social Media verbreitet. Der Fall wurde schon einmal vor Gericht verhandelt, damals ging Tekashi einen Deal ein und wurde zu vier Jahren auf Bewährung verurteilt. Nun fordert das Opfer Schmerzensgeld! Über seinen Anwalt ließ der Rapper mitteilen, dass er sich gegen den Prozess wehren will.

