6ix9ine wirft Snoop-Dogg Betrug vor

"Geh und entschuldige dich bei deiner Frau“, zusammen mit diesen Zeilen veröffentlichte Tekashi 6ix9ine am Wochenende ein echt krasses Video. Darauf ist Rap-Kollege Snoop Dogg zu sehen, einmal zusammen mit einer Frau in einem Appartment, ein anderes Mal während eines Factime-Calls. Das Problem, keine der in den Videos gezeigten Damen ist Snoops' Ehefrau Shante Broadus, die Tekashi ebenfalls in dem Beitrag markierte. Geht der "Drop It Like It's Hot"-Interpret etwa fremd? Das wäre krass denn beide sind seit 1997 verheiratet, haben drei Kinder und bereits einen Enkelsohn. Bisher äußerte sich jedoch weder der Doggy Dogg, noch seine Frau zu den krassen Anschuldigungen.

6ix9ine schießt erneut gegen Snoop Dogg

Das Video ist nur ein weiterer Schlag in dem Beef zwischen 6ix9ine und Snoop. Doch nicht nur mit ihm hat Tekashi Stress, zahreiche Rapper hassen den "GOOBA"-Interpreten, der gerade erst aus dem Knast entlassen wurde. Schon zwei Mal musste er aus Sicherheitsgründen umziehen, doch klein beigeben, dass kommt für 69 nicht infrage: "In den zwei Jahren, in denen ich im Gefängnis war, habt ihr versucht mich fertig zu machen doch es hat nicht funktioniert. Jetzt, wo ich draußen bin, sagt ihr: ‚Lass mich in Ruhe‘ Das ist die Welt, in der wir leben!", schrieb der Rapper ebenfalls unter das Video!

6ix9ine: Freitag neues Musik-Video!

Auch wenn Tekashi den Post mittlerweile gelöscht hat, bei seinem aktuellen Hype ging der Clip natürlich direkt viral. Sein erster Instagram-Post nach der Entlassung wurde mittlerweile über 38 Millionen mal angeklickt, doch die Reichweite weiß er nicht nur für Beef zu nutzen, sondern auch um seine Karriere zu pushen. Erst am Sonntag postete er ein Bild mit der Caption "Wenn dieser Post über 500.000 Kommentare bekommt, gibts Freitag ein neues Musikvideo!". Natürlich hat er diese Zahl bereits geknackt, ob das nächste Musik-Video genauso steil geht wie 6ix9ine's großes Live-Comeback? Wir sind gespannt was da am Freitag auf uns zukommt …

