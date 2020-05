Wie geht es mit 6ix9ine weiter?

Erst vor kurzem wurde Tekashi69 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Eigentlich sollte der verurteilte Gangster 24 Monate sitzen, doch das Coronavirus spielte ihm in die Karten und ermöglichte ihm, den Reste seiner Haftstrafe zu Hause unter Arrest abzusitzen. Diese Zeit nutzt der Rapper um sich dem zu widmen, was er am besten kann – Rappen! Noch hinter Gittern hatte er einen neuen Plattenvertrag abgeschlossen, doch bisher warten seine Fans noch vergeblich auf neue Musik…

6ix9ine kündigt Comback an

Endlich gibt es News, denn Takeshi hat auf Instagram sein Comeback angekündigt! Am Dienstagabend postete er ein Bild in seinem Feed:"Lasst uns diese Party beginnen! Bitte bekommt jetzt keine Angst 😫" schrieb der "FEFE"-Interpret! Auf dem Bild steht, dass er schon diesen Freitag auf seinem Instagram-Kanal live gehen wird! Wer es nicht abwarten kann, den Rap-Star wiederzusehen sollte am Freitag um 21 Uhr einschalten, wir sind gespannt!