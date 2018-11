6ix9ine attackiert Cardi B

Es ist nichts Neues, dass Rapper unter sich öfter Mal Zoff haben, doch die Attacke von 6ix9ine auf Cardi B toppt alles.

Zicken-Zoff: Cardi B und Nicki Minaj

Dass, böses Blut zwischen den Rap-Queens Cardi B und Nicki Minaj herrscht, ist spätestens seit dem heftigen Streit, der Beiden auf der New York Fashion Week bekannt. Auch nach dem Debakel ging es via Instagram mit den Streitigkeiten weiter. Cardi B hatte 10 Videos auf Instagram gepostet, in denen sie Nicki Minaj einiges vorwirft. In den Instagram-Videos ging es unter anderem um geplatzte Kollaborationen, Disstracks, veröffentlichte Telefonnummern, Stress mit ihren Managern und weiteren heiklen Themen. Mittlerweile hat Cardi diese Posts wieder von ihrer Seite gelöscht.

Zicken-Zoff: Cardi B und 6ix9ine

Nun mischt sich auch noch Rapper 6ix9ine in diesen nie endenden Zickenkrieg ein. Er und Nicki Minaj sind gut miteinander befreundet und haben auch schon gemeinsam den mega erfolgreichen Track "FEFE" auf den Markt gebracht. Für sein neues Video hat sich 6ix9ine einen krassen Seitenhieb gegen Cardi B einfallen lassen. Laut TMZ hat der Rapper zwei Stripclub-Barkeeperinnen angeheuert, um bei seinem neuen Video mit Nicki Minaj und Kanye West mitzuwirken. Das pikante daran: Jade und Baddie Gi sind die Barkeeperinnen, die Cardi B wegen Köperverletzung angezeigt haben. Die frisch gebackene Mama soll im Oktober dieses Jahres auf die beiden Stripclub-Girls losgegangen sein und soll diese krankenhausreif geschlagen haben.

Anschlag auf Musiker

Wer nun hofft, sich das Video demnächst anschauen zu können, den müssen wir enttäuschen. Die Dreharbeiten zu dem besagten Musikvideo mussten wegen eines Attentats unterbrochen werden. Ein bis dato Unbekannter soll acht Schüsse auf die Villa, in der gedreht wurde abgefeuert haben. Eine Kugel ging durch ein Schlafzimmerfenster, indem sich Nicki Minajs Gaderobe befunden haben soll. Glücklicherweise wurde bei diesem Anschlag niemand verletzt.

