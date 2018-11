6ix9ine: Entführer gefasst

6ix9ine wurde Ende Juli dieses Jahres ausgeraubt und entführt. Nun wurde einer der drei Kidnapper des Rappers endlich gefasst.

6ix9ine: Die Entführung

Am 22. Juli wurde 6ix9ine auf den Straßen vom Stadtteil Brooklyn in New York City von seinen Entführern überrascht. Der Rapper hatte gerade erst einen Clip für sein Musikvideo gedreht und war mit seinem Fahrer auf dem Heimweg, als er überwältigt wurde. Gegen vier Uhr morgens rammte ihn plötzlich ein anderes Fahrzeug von hinten und drei bewaffnete Männer stürmten aus dem Auto. Sie schlugen den 22-Jährigen so heftig mit einer Pistole, dass er bewusstlos wurde, zerrten ihn aus dem Wagen und nahmen dem Fahrer das Handy weg, damit dieser keine Hilfe holen konnte. 6ix9ine konnte sich allerdings zum Glück selbst befreien und kam dem Tod so noch einmal davon.

6ix9ine: Entführer geschnappt

Nun kann 6ix9ine endlich wieder aufatmen, denn einer seiner Entführer wurde nun gefasst. Der Tatverdächtige Anthony Jamel Ellison wurde im Zusammenhang mit der Entführung im Juli, dem Abfeuern der Pistole und dem Raub des Rappers angeklagt. Am 6. November wurde der Kidnapper festgenommen und befindet sich seither im Gefängnis. Das Fatale an der Entführung ist, dass Anthony Jamel Ellison ein Teil des Managementteams von 6ix9ine war. Bisher beteuert Ellison seine Unschuld.

6ix9ine: Er wusste, wer seine Entführer sind

Der Rapper wusste bereits nach seiner Entführung, dass die Kidnapper Insider sein müssen. Gegenüber DJ Akademiks verriet 6ix9ine: „Der Überfall und die Entführung waren ein Insider Job, es waren also Leute, die ihn kannten. Und: Er meinte, er könne froh sein, dass er noch lebt, weil er sofort an die Situation von XXXTentacion denken musste. Das hätte auch mir passieren können, so 6ix.“ Dieser Ahnung gingen wohl auch die Ermittler nach und kamen Anthony Jamel Ellison ein paar Monate später auf die Spur. Wir halten euch auf dem Laufenden, ob der Tatverdächtige seine Mittäter verrät.

Das könnte euch auch interessieren: