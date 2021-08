Als Joshua Bassett sich kürzlich als queer outete, hielten das manche noch für einen Scherz. Doch inzwischen hat der Schauspieler, den Fans aus „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ kennen, ganz offiziell über sein Outing gesprochen. Mit diesem Schritt kamen viele unterstützende und warme Worte aus der Fangemeine. Doch – leider – blieb es nicht nur bei positiven Reaktionen. Der Star sah sich auch einer Menge Homophobie (die nicht wirklich etwas mit Angst, denn mit Hass zu tun hat …) ausgesetzt!

Bassett spricht über sein Outing

Als Bassett in einem Interview mit Clevver News über das Aussehen von Harry Styles schwärmte („Ich schätze, das ist auch mein Coming-Out-Video“), waren viele unsicher, ob der Schauspieler nur einen Witz damit machte. Immerhin ist es allgemein bekannt, dass Harry Styles ziemlich hot ist – da muss man nicht queer sein, um das zu sehen. 🤣 Wie zu erwarten war, war das Management des jungen Darstellers ein bisschen aufgescheucht nach dem Interview! „Mein Team machte mich darauf aufmerksam, dass [das Interview] durch die Decke ging“, erinnert sich Bassett im Interview mit Attitude. „Sie fragten mich: ‚Was sollen wir tun?‘ Es wurde größer und größer und ich sah die Kommentare und das war dann für mich eine wichtige Gelegenheit, um etwas zu sagen, was ich schon eine Weile sagen wollte, aber nie das Gefühl hatte, ich müsste oder ich könnte.“ Der Insta-Post, der die Gerüchte bestätigte, sei dem „High School Musical“-Star leicht von der Hand gefallen. „Ich schrieb das Statement in weniger als fünf Minuten und es gab keinen Teil in mir, der ängstlich war, keinen Teil, der eine Sekunde zögerte.“ Es habe sich „befreiend“ angefühlt. 😊

Die Reaktionen waren gemischt

Besonders toll an seiner Generation empfinde der Schauspieler die Tatsache, dass man nicht in einer Box bleiben müsse – und auch „nicht in eine Box gesteckt wird“. Auch wenn er eine „menge Zeit“ gebraucht hätte, um das zu verstehen. Doch die Konfrontation mit Homophobie hat ihn ein wenig desillusioniert: „Das war das erste Mal, dass ich mit einer Menge Homophobie in Berührung kam. Ich wirke ja sonst ‚straight‘ für jede Person, die ich treffe.“ Der „High School Musical“-Darsteller hätte „sehr direkte Homophobie“ abbekommen und musste feststellen: „Wir sind noch nicht soweit – ich dachte, wir wären viel weiter als das.“ 🥺 Auf der anderen Seite habe es auch viele Leute gegeben, die sich für seine Worte bedankt hätten! „Das macht es das alles wert. Die Leute können mich für immer hassen und die schlimmsten Dinge sagen, aber sie werden nichts ändern, denn du musst aufrecht stehen und diesen Menschen begegnen als Sprecher*in für all die Leute, die keine Stimme haben.“ 🌈 Die Community kann sich freuen, ein solches Mitglied zu haben!

