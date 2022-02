„Harry Potter“: Das sind die größten Set-Geheimnisse!

„Harry Potter“ begeistert bis heute Fans auf der ganzen Welt! Die Filmreihe, die aus ganzen acht Filmen besteht, hat Unglaubliches auf die Beine gestellt, was bis heute nicht wiederholt werden konnte.

Wir durften den Stars Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint (und vielen anderen) beim Erwachsenwerden zuschauen und freuen uns über jedes neue Detail hinter den Kulissen. Wir haben die Karte des Rumtreibers hervorgekramt, um jedes noch so kleine Geheimnis vom Set von „Harry Potter“ für euch ans Tageslicht zu holen. Wir wünschen viel Spaß in unserer Galerie!

Krasse Set-Geheimnisse von „Harry Potter“: Die Galerie

„Harry Potter“: Ein enormes Kunstwerk

Wer hätte damals gedacht, dass aus „Harry Potter“ einmal so ein Mega-Franchise werden könnte? Über J.K. Rowling kursieren schon seit längerem keine guten Nachrichten, doch was sie geschaffen hat, ist wirklich einmalig.

Und was die Künstler*innen hinter den Filmen aufgebaut haben, ist bis heute einfach nur beeindruckend. Dabei mussten sie sich natürlich mit vielen Dingen auseinandersetzen, die für Außenstehende absurd bis erschreckend sind.

Zum Beispiel mit der Realität, mit kleinen Kindern zusammenzuarbeiten, die immer noch im Wachstum sind. Und damit meinen wir nicht einmal Größe und Stimme, die sich mit der Zeit verändern (wobei das natürlich auch Faktoren sind), sondern auch Faktoren, die man vielleicht nicht unbedingt direkt auf dem Schirm hat.

Wusstest du beispielsweise, dass es Zahnabgüsse jedes einzelnen Kinderstars der „Harry Potter“-Filmreihe gibt? Die mussten angefertigt werden für den Fall, dass ein Kind im Laufe der Dreharbeiten einen Zahn verliert, damit dieser ersetzt werden konnte. 🦷😨

Bis heute begeistern uns die Kulissen der Filme. Den Macher*innen ist es gelungen, die magische Welt von „Harry Potter“ auf der Leinwand zum Leben zu erwecken. So viel Liebe zum Detail gab es, dass beispielsweise die Speisen in der großen Halle in „Harry Potter und der Stein der Weisen“ echt waren! Was sich im Nachhinein allerdings nicht als beste Idee erwies, denn unter den vielen Scheinwerfen für das Licht wurde das Essen schnell schlecht und der Gestank trieb die Darsteller*innen fast in den Wahnsinn. 🤢

Witzige bis erschreckende Geheimnisse

Alan Rickman gehört zu den „Harry Potter“-Stars, die inzwischen leider von uns gegangen sind. Der Schauspieler wird den Fans der Filmreihe immer als der zweifellos beste Darsteller von Prof. Severus Snape in Erinnerung bleiben. Doch wusstest du, dass seine durchdringenden Augen in den Filmen gar nicht seine sind? Nein, er trug keine fremden Augen, aber schwarze Kontaktlinsen! Einem Regisseur, der davon nichts wusste, hat er damit eine Heidenangst eingejagt. 🤣

Und wo wir gerade beim Thema Angst sind: Der arme Grint musste für seine Szenen mit Spinnen nicht wirklich schauspielern. Denn nicht nur seine Figur Ron Weasley hat furchtbare Angst vor ihnen, sondern er selbst auch! Er hätte sich in „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ sicherlich gewünscht, dass Aragog, die riesige Spinne, computeranimiert gewesen wäre. Stattdessen musste er mit einem riesigen Roboter in Spinnengestalt drehen – gruselige Vorstellung!

Wir haben noch einige weitere spannende Geheimnisse für dich gelüftet. Wir wünschen viel Spaß beim Eintauchen in diese magische Welt hinter den Kulissen!

