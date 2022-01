"Harry Potter"-Star Emma Watson: Das findet sie sexy!

"Harry Potter": Das findet Emma Watson sexy

Emma Watson finden viele Menschen auf der Welt sexy. Viele bewundern nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihre Intelligenz und Grazie. Doch was findet der "Harry Potter"-Star selbst sexy?

Im exklusiven BRAVO-Interview hat Emma Watson verraten, was in ihren Augen wirklich sexy ist: “Weniger ist mehr. Je weniger du zeigst, desto mehr bleibt der Fantasie übrig.” Der "Harry Potter"-Star liebt scheinbar Herausforderungen und ein geheimes Abenteuer. Auch, wenn ihr "Harry Potter" schon einmal ihr Liebesleben versaut hat, datet Emma Watson aktuell Leo Robinton, die beiden sollen seit Oktober 2019 ein Paar sein. Ihre Beziehung halten die beiden weitestgehend privat. Nur manchmal in Interviews spricht Emma Watson über privatere Themen wie Schwangerschaften oder eben ihren "sexy"-Code.

Das liebt "Harry Potter"-Star Emma Watson an Mode

Emma Watsons Geheimnis für eine sexy Ausstrahlung heißt also: Weniger ist mehr! Diese Einstellung spiegelt sich auch in ihren Outfits wider. Der "Harry Potter"-Star wird regelmäßig für klassische und edle Looks gefeiert.

Gegenüber BRAVO hat die Schauspielerin außerdem verraten, warum ihr Mode so wichtig ist: "Ich liebe die Mode und versuche oft, bunte Klamotten zu kombinieren. Ganz in Schwarz kann ich rausgehen, wenn ich älter bin. Aber eines ist mir immer klar: In dem Moment, in dem ich vor meine Haustüre trete, werde ich von fremden Menschen von oben bis unten begutachtet und sie bilden sich eine Meinung darüber, was für Kleidung ich trage. Genau deshalb finde ich Mode wichtig.” Für sie ist Mode eine Art Schutzwall, mit dem sie ausdrücken kann, wie sie gesehen werden möchte. Aktuell könnt ihr Emma Watson wieder zusammen mit ihren "Harry Potter"-Kolleg*innen in Hogwarts sehen: Die beiden Specials „Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts“ und „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses“* sind jetzt bei Sky und Sky Ticket verfügbar. In der neuen BRAVO, welche am 2. Februar 2022 erscheint, könnt ihr übrigens noch mehr über die "Harry Potter"-Stars im Interview erfahren.

