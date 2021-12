Daniel Radcliffe verliebt in "Harry Potter"-Kollegin!

"Harry Potter": Daniel Radcliffe verliebt in Helena Bonham Carter

Am 1. Januar gibt es endlich das große "Harry Potter"-Wiedersehen, bei dem wir viele neue Details und Geheimnisse über die Zauberwelt und ihre Schauspieler*innen erfahren werden.

Emma Watson hat zum Beispiel verraten, wann und warum sie sich in Tom Felton verliebt hat. Jetzt auch Daniel Radcliffe gestanden, dass er einen heimlichen Crush am "Harry Potter"-Set hatte: Er war in Helena Bonham Carter aka Bellatrix Lestrange verknallt. Die beiden Film-Stars verbindet bis heute eine tiefe Freundschaft, für den "Harry Potter"-Schauspieler war da jedoch mal mehr – und das, obwohl die beiden 23 Jahre Altersunterschied trennen.

Daniel Radcliffe liest Liebesbrief an "Harry Potter"-Kollegin vor

Für "Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts" kramte Daniel Radcliffe einen kleinen Liebesbrief raus, den er an Helena Bonham Carter geschickt hatte, nachdem sie ihre zehnjährige Arbeit am Filmset 2011 beendet haben.

In der Nachricht stand: "Liebe HBC, es war eine Ehre dein Co-Star und Untersetzer zu sein, da ich eigentlich immer deinen Kaffee gehalten habe. Ich liebe dich und ich wünschte, dass ich 10 Jahre früher geboren wäre, damit ich eventuell eine Chance bei dir gehabt hätte." Wie süß ist das denn? 🥺 Wir sind schon sehr gespannt zu erfahren, was der "Bellatrix Lestrange"-Star zu dieser Nachricht gesagt hat …

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->