Emma Watson: Deswegen verliebte sie sich in Tom Felton

Emma Watson und Tom Felton wären ein Traumpaar

Emma Watson und Tom Felton – die beiden „Harry Potter“-Stars umgibt seit Jahren das Gerücht, sie würden ein Paar sein.

Vor einiger Zeit sprach Felton über die Dating-Gerüchte mit Emma Watson und musste die Fans leider enttäuschen. Denn Watson gehört zu den gekorbten Stars, die nicht mit ihrem Schwarm zusammengekommen sind. 🥺 Was uns alle nicht davon abhält, weiter zu hoffen, denn sie wären einfach unfassbar süß zusammen! Und zumindest Watson war eine lange Zeit während der Dreharbeiten von „Harry Potter“ in ihren Kollegen verknallt. Er selbst soll allerdings immer eher nur geschwisterliche Gefühle für sie gehabt haben … Noch! 😆 Wie das Ganze anfing und was der ausschlaggebende Moment war, in dem sich Watson in den „Draco Malfoy“-Darsteller verliebte, verriet die Schauspielerin vor kurzem in einem Interview.

In diesem Moment verliebte sich Watson

In einem Interview mit ET Canada zur Vorbereitung auf die lang ersehnte „Harry Potter“-Reunion, erinnerte sich Watson an den Moment, in dem sie sich in ihren Kollegen verliebte. Während einer Unterrichtsstunde am Set sollten die Kinder-Darsteller*innen ein Bild davon zeichnen, wie sie sich Gott vorstellen. Felton malte ein Bild von „einem Mädchen mit umgedrehter Cap und einem Skateboard“, wie sich Watson erinnerte. „Und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll – da habe ich mich in ihn verliebt“, so die Schauspielerin weiter. Wir können es ihr nicht verdenken. 💖 Auch wenn Felton diese romantischen Gefühle nie erwidert hat, so sagte er einmal, dass er immer eine „Schwäche“ für seine Kollegin gehabt habe und sie eine besonders tiefe Freund*innenschaft haben. Die schönsten Romanzen sind daraus entstanden, nur mal so am Rande, also wer weiß, was da noch draus wird. 😍

