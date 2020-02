Halsey: Wutausbruch bei Konzert!

Mit über 18 Millionen Followern hat die amerikanische Sängerin Halsey eine große Community auf Instagram. Halsey schockiert ihre Fans auch hier und da mal mit einem Insta-Pic, weil sie sich einfach real und ehrlich zeigt. Und auch bei ihrem Konzert-Wutausbruch, zeigte die 25-Jährige ihre Realness und ihre Emotionen! Ein Konzertbesucher hat die "Without Me"-Interpretin nämlich so richtig provoziert! Und das hat sich Halsey nicht gefallen lassen und hat ihn ordentlich angebrüllt! Doch was ist genau passiert, dass sie komplett ausgeflippt ist?

Halsey: Toleriert keine Respektlosigkeit!

Halsey wollte zwischen ihren Songs einige Worte an ihre Fans richten, als eine Person immer wieder den Namen G-Eazy brüllte! G-Eazy und Hasley führten über ein Jahr lang eine Off-On-Beziehung. Aber es wollte einfach nicht mit den beiden klappen. G-Eazy soll ihr öfters untreu gewesen sein und Halsey sprach in früheren Interviews auch darüber, dass er ihr gegenüber sehr beleidigend gewesen sein soll. Als dann der Zuschauer bei Halseys Konzert, immer wieder den Namen ihres Ex brüllte, ist ihr einfach der Kragen geplatzt! Sie ermahnte den Konzertbesucher und drohte ihm mit einem Rausschmiss, wenn er nochmals G-Eazy rufen würde! Nachdem Konzert hatte Halsey via Instagram noch einige Worte an ihre Follower gerichtet: „Lass dir von niemanden das Gefühl geben, du bist verrückt, nur weil du eine Frau bist, die sich nichts gefallen lässt! Toleriere keine Respektlosigkeit, nur um nett dazustehen! Ich liebe euch.“ Hier kannst du das Video von Halseys Ausraster sehen und dir selbst eine Meinung bilden! ⤵️

halsey went off and didn’t give a fuck pic.twitter.com/sBSRoC7OIv — yari ⛓ (@yvritza) February 2, 2020

