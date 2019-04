Halsey schockt Fans mit diesem Pic

Halsey präsentiert üble Rücken-Verletzung

Halseys jüngstes Insta-Pic ist nichts für schwache Nerven. Denn das Bild hat es in sich! Darauf ist zwar nur ihr Rücken zu sehen… doch der sieht alles andere als gut aus: Die 24-Jährige ist übel entstellt! Der ganze Rücken ist übersät von Schürfwunden und roten Flecken. OMG, was ist nur passiert? Offenbar hat Halsey sich diese Verletzungen in den Bergen zugezogen: „Geht besser nicht nackt zum Felsklettern! Oder doch. Macht es“, schrieb die „Boy With Luv“-Interpretin neben das Schock-Pic auf Instagram. Viele denken sich jetzt natürlich WTF, warum um alles in der Welt geht die Amerikanerin nackt zum Klettern? Das weiß wohl nur sie selbst. Doch dem Zustand ihres Rückens nach zu urteilen, scheint sie das tatsächlich getan zu haben. Schade, dass es davon keine Fotos gibt, muss ja ein ziemlich verrückter Anblick gewesen sein!

Fans machen sich Sorgen um Halsey

Erst zwei Tage zuvor hatte die Sängerin ein Foto von ihren ziemlich ramponierten Beinen veröffentlicht. Kein Wunder, dass sich ihre Fans jetzt so langsam Gedanken um ihren Star machen.

Nichtsdestotrotz: Halseys Rücken-Bild hat innerhalb von zwei Tagen mehr als 1,2 Millionen Likes bekommen – auch, wenn natürlich viele ihrer 12,7 Millionen Insta-Abonnenten ganz schön schockiert von diesem Anblick sind. „Ich mache mir Sorgen um dich, ist alles ok?“ oder „Bist du wie eine Eideckse den Felsen runter geslided?“ sind nur zwei von knapp 15.000 Kommentaren zu dem Bild. Aber viele feiern die Sängerin auch für ihre Nackt-Kletter-Aktion. „Gerade, wenn du denkst, dass jemand nicht noch cooler werden könnte…“ schrieb zum Beispiel Musiker Drew Chadwick. Wir hoffen jedenfalls, dass Halseys Rücken schnell wieder verheilt und die ganze Aktion nicht allzu schmerzhaft war.

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: