Ariana Grande & Halsey: Gemeinsame Sache

Ariana Grande und Halsey sind die absoluten Pop-Queens im Musikbusiness und wechseln sich quasi ab, wer gerade auf Platz 1 der Charts thront. Doch von Konkurrenzdenken keine Spur… Ganz im Gegenteil! Die Girls halten zusammen!

So pushen sich Ari und Halsey gegenseitig

Welche zwei Dinge haben Ariana Grande (25) und Halsey (24) gemeinsam? Sie liefern beide einen Megahit nach dem anderen ab und haben beide gerade eine ziemlich ernste Beziehung hinter sich. Ari trennte sich vor wenigen Wochen von ihrem Verlobten Pete Davidson, während Halsey und ihr Ex G-Eazy nach vielen Ups und Downs seit Ende Oktober ebenfalls getrennte Wege gehen. Doch von ihren gescheiterten Beziehungen lassen sich die beiden Sängerinnen nicht unterkriegen – ganz im Gegenteil! Ariana und Halsey haben diese privaten Rückschläge mit „Thank U, Next“ und „Without Me“ jeweils in einem Song verarbeitet… und die beiden Girls pushen sich gegenseitig! Das verriet Ari jetzt, indem sie private Messages in ihrer Insta-Story mit ihren Fans teilte, die sie und Halsey sich gegenseitig geschickt hatten!

Instagram/arianagrande

"Wir machen euren Shit nicht länger mit“

„Ganz ehrlich, ich bin einfach nur happy, dass wir es sind“, schrieb Halsey Ariana via iMessage. Damit meinte die 24-Jährige die Tatsache, dass ausgerechnet sie und Ari gerade die Charts mit ihren Songs beherrschen, in denen es darum geht, dass sie auch ohne Männer ein ziemlich glückliches Leben haben. „Die Mädels brauchen uns“, schrieb Halsey weiter. „Zeit für einen Aufstand. Aufgepasst, Welt: Wir machen euren Shit nicht mehr länger mit“ – Wow, ganz schön krasse Ansage! Und die feierte Ari dermaßen, dass sie sie ihren 135 Millionen Insta-Abonnenten nicht vorenthalten wollte. Cool, dass die zwei Girls so zusammenhalten und sich nicht von einer zerbrochenen Liebe runterziehen lassen.

