Zahlreiche Einschränkungen durch Corona-Virus

Kaum zu glauben, dass uns schon seit März die Einschränkungen durch die Corona-Krise begleiten. Nach und nach hat die Bundesregierung um Bundeskanzlerin Angela Merkel immer mehr Maßnahmen verkündet, um uns vor dem Corona-Virus zu schützen. Dazu gehört auch das Tragen einer Schutzmaske in der Öffentlichkeit sowie das Halten von mindestens 1,50 Metern Abstand. Zusätzlich mussten aufgrund von Corona viele beliebte Events und Konzerte abgesagt werden. Besonders schwer getroffen hat viele Deutsche die Absage des Münchner Oktoberfests und der Fußball-EM 2020. Daran wird sich leider so schnell auch nichts ändern, denn jetzt hat die Regierung bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr keine Großveranstaltungen mehr in allen Bundesländern geben wird.

Neu: Großevents wegen Covid-19 bis Ende 2020 abgesagt

Heute (am 27.08.2020) wurde beschlossen, dass bis einschließlich 31.12.2020 alle großen Veranstaltungen abgesagt werden bzw. verboten sind. Dazu gehören: Volksfeste, Sportveranstaltungen, größere Konzerte, Festivals, Stadt-Feste oder Dorf-Schützenfeste. Wer noch gehofft hatte, wenigstens Silvester in diesem Jahr feiern zu können, wird leider enttäuscht. Gleiches gilt für private Feiern zu Hause. Hier gibt es ebenfalls eine neue Regelung: Nur noch maximal 25 Personen dürfen sich in privaten Räumen versammeln. Bei privaten Veranstaltungen und Feiern, die nicht auf dem eigenen Grundstück stattfinden, sind es maximal 50 Menschen. Dieser Punkt ist allerdings noch sehr umstritten. "Leider haben die letzten Wochen gezeigt, dass gerade Feierlichkeiten im Familien- oder Freundeskreis Infektionen verbreiten können", begründet das Kanzleramt die Entscheidung. Natürlich gilt auch weiterhin, Abstand zu anderen zu halten und eine Maske zu tragen. Stars wie Justin Bieber, Billie Eilish & Co tragen ebenfalls wegen Corona vorbildlich ihre Maske in der Öffentlichkeit.

Nutzt du eigentlich schon die Corona Warn-App? Die App hilft dabei, dich und deine Mitmenschen zu schützen.

