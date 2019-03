GNTM 2019: Ab ins kühle Nass!

In Folge 8 von "Germany's Next Topmodel" wird es nass, bunt und außergewöhnlich. Check hier schon mal die Infos zur bevorstehenden Folge vom 28. März 2019.

„In Miami gab es Sommer, Sonne, Sonnenschein. Aber damit ist jetzt Schluss. Los Angeles steht unter Wasser“, erklärt Heidi Klum. Denn: Es regnet und regnet und regnet! „Und deswegen habe ich mir gedacht: Machen wir doch ein Wassershooting“, klärt Heidi ihre Nachwuchsmodels auf. Die GNTM-Kandidatinnen erwartet ein Fashion-Shooting der Extraklasse, mit Fotografin Chuck Grant. Beim Sprung vom Dreimeterbrett müssen die Models eine galante Figur hinkriegen. Dabei ist es alles andere als easy, elegant ins Wasser zu gleiten – wenn man auch noch eine überdimensional große Handtasche als Accessoire mit dabei hat. „Es ist halt unwahrscheinlich schwierig, im freien Fall noch alles unter Kontrolle zu haben“, stellt Kandidatin Theresia (26) klar. Ganz besonderes aufgeregt ist Kandidatin Simone (21): „Ich zittere nicht, weil mir kalt ist, sondern weil ich Angst habe“ Welches GNTM-Model schafft es, sich beim Fotoshooting von den anderen Kandidatinnen abzuheben und die Modelchefin mit ihrem Sprung ins Wasser zu begeistern?

Ob Simone ihre Höhenangst überwinden kann? ProSieben/Martin Ehleben

Auf dem Catwalk wird es bunt

In Folge 8 von „Germany’s Next Topmodel“ wird es bunt. Paillettenkleider, Federröcke und neonfarbene Trenchcoats stehen auf dem Fashion-Plan. Die Nachwuchsmodels präsentieren die extravagante Kollektion von Christian Cowan und wollen GNTM-Jurorin Heidi Klum beeindrucken. Eine echte Ehre für die Models. Schließlich lieben Stars wie Lady Gagan, Nicki Minaj oder Miley Cyrus die Modes des Designers. Anschließend bewertet neben Heidi Klum und dem Designer selbst Sängerin Zara Larsson die Leistung der Topmodel-Kandidatinnen. Ihr Tipp für die Girls: „Sie sehen alle toll aus. Mein Tipp für sie ist: Fühlt die Musik, spürt die Energie in ihr.“

Heidi Klum und ihre Gastjuroren Zara Larsson und Christian Cowan. ProSieben/Martin Ehleben

Vanessa auf dem Catwalk. ProSieben/Martin Ehleben

Die besondere Herausforderung auf dem Catwalk. Jedes der Mädchen muss zwei Outfits präsentieren. "Das heißt: viel Stress, schnell umziehen und ich bin gespannt, wie sie mit diesem Zeitdruck umgehen werden“, sagt Heidi. Welches der GNTM-Models kann mit seiner Performance in den auffallenden Designerstücken herausstechen und wer verliert beim Gang über den Laufsteg die Nerven? Die Antwort gibt’s am Donnerstagabend um 20:15 Uhr bei ProSieben.

