GNTM 2019: So hat Enisa Simon Desue kennengelernt!

Spontanes Treffen im Club

Was für eine süße Date-Story! Im September 2016 machte Simon Desue mit süßen Insta-Pcis offiziell, dass er und Enisa ein Paar sind. Doch bisher hat keiner der beiden verraten, wo sie sich eigentlich kennengelernt haben. „Wir haben uns einfach so spontan getroffen“, erzählt Enisa. Und zwar in Miami, wo Enisa Urlaub machte und Simon zu der Zeit sogar gelebt hat. Doch wie kams? Über einen gemeinsamen Freund, der aus Schweden kommt – wie Enisa. (Die übrigens auch bosnische Wurzeln hat.) Enisa machte damals Urlaub in Miami und Simon lebte zu der Zeit sogar dort. Für insgesamt drei Jahre. Die Influencerin verrät weiter, dass sie Simon im Club entdeckt hat. „Mit seinen blonden Haaren ist er mir sofort aufgefallen. Das war so wie ein Leuchten, wie ein starkes Licht. Und ich dachte so: ‚Was ist das?‘“ Doch erst nach dem Clubbesuch haben die beiden Kontakt aufgenommen. Simon hat seine Chance ergriffen und der hübschen Enisa eine Insta-Nachricht geschickt und gefragt, ob sie Lust auf einen Kaffee oder was Ähnliches hätte. „Und ich dachte so: ‚Wer ist dieser Typ?‘“, erklärt Enisa. Doch sie fand die Nachricht süß, weil sie nicht so aufdringlich war. Das kann die hüsbche GNTM-Kandidatin nämlich nicht ab. Also haben die beiden sich bei Starbucks gedatet. Und sind mittlerweile seit drei Jahren total happy!

Und das zeigen sie auch. Und zwar auf Simons (2,2 Mio Follower) und Enisas Insta-Accounts (537 k Follower). Was das Paar bei ihren Fans so beliebt macht? Sie überzeugen mit mega coolem und trockenen Humor und nehmen sich selbst nicht immer all zu ernst. Dafür gibt's auf jeden Fall schon mal mehr als nen fetten Like. Wir sind gespannt, wie Enisa sich in den den nächsten Wochen bei "Germany's Next Topmodel" behaupten wird und ob sie Heidi Klum weiterhin von sich überzeugen kann.

