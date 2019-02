GNTM 2019: Diese Kandidatin sorgt für einen Skandal

27 Meeedchen kämpfen aktuell noch um den GNTM 2019-Titel, Jasmin ist eine von ihnen. Die 18-Jährige, die auf den Spitznamen „Joy“ hört, kommt aus Frankfurt am Main, arbeitet als Kellnerin und möchte jetzt in Heidi Klums Fußstapfen treten. Die GNTM 2019-Kandidatin fiel bereits in den ersten beiden Folgen der Casting-Show auf und sorgte für Gesprächsstoff. Aus Angst vor ihrem ersten Walk brach sie in Tränen aus und ging mit einem teuren Designerkleid alles andere als vorsichtig um. Mit einer krassen Aktion auf Instagram setzt Joy jetzt sogar noch einen drauf!

GNTM-Kandidatin Joy beschimpft Heidi

Vor ein paar Tagen verfolgte das Nachwuchsmodel die Ausstrahlung der zweiten GNTM-Folge, in der Designer Wolfgang Joop zu Gast war. Joy filmte sich dabei und kommentierte das Geschehen in ihrer Insta Story. Das klingt zunächst ganz harmlos, doch was Joy dann über die Lippen kam ist echt unglaublich. Sie attackierte ihre Konkurrentinnen und warf den anderen GNTM 2019-Kandidatinnen zudem schlimme Beleidigungen und üble Schimpfwörter an den Kopf. Auch Model-Mama Heidi musste dran glauben, Joy ließ kein gutes Haar an ihr. Kurze Zeit späte löschte Joy die Story wieder. Welche Folgen Joys Ausraster auf Insta haben wird, ist noch nicht klar.

Bei den Fans kommen die Lästereien der Germany's Next Topmodel-Kandidatin überhaupt nicht gut an. Viele hoffen, dass Jasmin aka Joy schon bald den Heimweg antreten muss und kein Foto von Heidi bekommt. Dass es spannend bleibt, verrät der Trailer zur dritten Folge von GNTM 2019. In dem kurzen Clip ist zu sehen, dass Joy schon wieder mit Heidi aneckt, weil sie unaufmerksam ist und Fehler macht. Noch dazu legt sich mit den anderen Mädchen an. Kommt es zum Streit zwischen den Kandidatinnen?

