GNTM 2019: Wer ist raus?

"Ich habe heute leider kein Foto für dich" – ein Satz, der viele Mädchen von Germanys next Topmodel in Angst und Schrecken versetzt. Doch auch bei GNTM 2019 gehört genau das leider wieder dazu. Denn wie Modelmama Heidi immer gern betont: "Es kann nur eine geben!" Check hier aus, für welche Mädels dieser Traum leider schon jetzt geplatzt ist.

Auch in der zweiten Folge gab es tränenreiche Abschiede. Hier platzte für insgesamt vier Mädels der Traum "Germanys next Topmodel 2019" zu werden. Nach einem strapaziösen Alpen-Shooting hieß es für diese vier Mädels "Ich habe heute leider kein Foto für dich".

Anastasiya (21) aus Heidelberg

Deborah (22) aus Berlin

Marlene (19) aus Stuttgart

Ann-Kathrin (20) aus Unterfranken

Für Anastasiya war es dabei so richtig bitter, Denn sie musste ausgerechnet an ihrem Geburtstag die Show verlassen. Dabei war sie bei der Challenge am Anfang noch so siegessicher. Genau deshalb äußert sich die Blondine nach ihrem Ausscheiden: "Ich fühle mich ungerecht behandelt." Doch Heidi zeigte keine Gnade und schickte Anastasiya nach Hause.

Nochmal richtig Glück hatte diesmal Catharina. Sie konnte zwar Heidi Klum nicht von sich überzeugen, erhielt jedoch von Gast-Juror Wolfgang Joop eine zweite Chance. Dieser machte nämlich für die schöne Blondine von seiner Wildcard Gebrauch und rettete sie so vor der frühzeitigen Heimfahrt.

Diese Mädels mussten bereits in der ersten Folge gehen

Schon in der ersten Folge wählte Heidi Klum einige Mädels raus. Von 50 Mädels, die anfangs dabei waren, nahm Heidi nur 30 mit in die nächste Runde. Dabei flogen die ersten zehn schon direkt nach dem großen Kennenlern-Dinner in Berlin raus. Dort mussten Heidis Mädels auf den zum Catwalk umgebauten Essenstisch mit ihrem Walk überzeugen. Doch für zehn Mädels endete bereits hier der große Traum "Germanys next Topmodel" zu werden. Die restlichen 40 durften dann in einer Show von keinem geringeren als Ex-Juror Michael Michalsky laufen. Anschließend war es aber auch hier Zeit zehn weitere Mädels zu verabschieden.

Für diese Mädels hat sich unteranderem der Traum bereits in der ersten Folge ausgeträumt:

Bianca (23) aus Wien

Isabell (19) aus Straubing

Lucia (19) aus München

Selina (22) aus Holzkirchen

Yara (19) aus Felsberg

Eine hatte jedoch großes Glück und entkam nochmal Heidis Rauswurf. Marlene hat von Gast-Jurorin Lena Gercke die Wildcard erhalten und durfte so doch noch in die nächste Runde einziehen.