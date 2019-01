Die GNTM 2019 Kandidatinnen auf Instagram

Neue Staffel, neue Kandidatinnen! Auch in diesem Jahr heißt es wieder: „Nur eine kann Germany’s Next Topmodel werden.“ Aber wer kämpft um den Titel? Wir haben uns die Instagram Accounts der GNTM 2019 Kandidatinnen genauer angeschaut. Hier gibt’s alle GNTM 2019 Insta Accounts in der Übersicht!