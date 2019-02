GNTM 2019: Diese 6 sind in der Top 10

+++ ACHTUNG SPOILER! +++

Bereits vor Beginn der 14. Staffel von "Germanys next Topmodel" tauchte ein Foto auf, welches zwei Kandidatinnen mit Modelmami Heidi auf der amfAR Gala zeigten. Dass diese beiden Mädels eine ganz besondere Rolle in der Show haben, war bereits zu diesem Zeitpunkt klar. Denn Heidi Klum nahm bisher immer ihre zwei Lieblingskandidatinnen mit zu dieser Benefizveranstaltung. Eine von den beiden kam bisher immer bis ins Finale, sodass es auch dieses Jahr wieder für ein klares Zeichen sorgt.

Heidi zusammen mit Cäcilia (links) und Vanessa (rechts). Getty Images

Jetzt sind zudem auch noch Paparazzi-Bilder vom Show-Set in LA aufgetaucht. Diese Bilder zeigen vier Kandidatinnen, die dem Traum "Germanys next Topmodel 2019" zu werden ein Schritt näher sind. Wie jeder weiß, wird die Show mit einem Vorlauf von mehreren Wochen gedreht. Die Szenen der bisherigen 25 verbliebenden Mädels sind also schon längst im Kasten die Nachwuchsmodels befinden sich zum zeitpunkt der Ausstrahlung auch schon gar nicht mehr an diesem Ort. Abgeschlossen sind die Dreharbeiten bisher aber noch nicht und prompt wird Modelmami Heidi am Set von Paparazzi überrascht. Auf den Bildern sind vier Mädels ganz klar zu erkennen, was uns zu der Vermutung kommen lässt, dass sich genau diese vier unter den Top 10 befinden. Simone, Sayana, Sarah und Caroline.

🐍🐍🐍#windowlight #lioness Ein Beitrag geteilt von CARO💖LINE (@caro_kr_) am Jan 8, 2019 um 12:31 PST

Diese drei Kandidatinnen könnten außerdem unter den Top 10 sein

Aber anstatt sich über die Papparazzi aufzuregen, reagierte Heidi Klum ganz entspannt. Ob genau das ihr Vorsatz für die neue Staffel war? Denn schon zu Beginn enthüllte Heidi ein paar spannende Infos über die neue Staffel. So gab sie erstmals schon vor Beginn der Show einen kleinen Einblick in ein Shooting. Und auch das Posten von Fotos auf Instagram ist den Kandidatinnen dieses Jahr anscheinend nicht verwehrt worden. So posteten drei Kandidatinnen bereits Fotos von ihrem Weiterkommen. Befinden sie sich laut Show noch im kalten Österreich, posten sie jetzt schon Bilder vom sonnigen Set in Los Angeles.

Blessed ✨ Ein Beitrag geteilt von C 💍 (@melinalxcht) am Dez 7, 2018 um 5:46 PST

Ob diese drei Kandidatinnen nur andere unterstützen und selbst schon die Show verlassen mussten, oder aber auch zu den Top 10 von "Germanys next Topmopdel" zählen? Wir sind gespannt, welche krassen Infos noch so enthüllt werden.



