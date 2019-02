GNTM 2019: Das sind die Kandidatinnen!

Endlich ist es soweit: " Germany's Next Topmodel" by Heidi Klum geht in eine neue Runde! Und zwar in die 14.! Der Donnerstagabend ist ab sofort wieder für "GNTM" reserviert (am 7.2. um 20:15 Uhr geht's auf ProSieben los). Wir stellen euch hier schon einmal die ersten Kandidatinnen vor. Sie müssen sich vor Heidi Klum und ihren Jury-Kollegen behaupten, um ihren großen Traum zu erfüllen. Erfahrt hier, was zehn der Top 50 Kandidatinnen ausmacht und wie sie ticken.

Caroline (21) aus Bremerhaven

„Vor der Kamera zu posen fällt mir unheimlich leicht,“erklärt die Studentin.Sie träumt von einer internationalen Karriere als Model, will in verschiedene Rollen schlüpfen und auch schauspielern – also das Model-Gesamtpaket. Am meisten Lust hätte sie auf ein Shooting mit eine großen weißen Pferd im Prinzessinnenkleid, na ob ihr dieser Traum bei GNTM 2019 erfüllt wird?

Ann-Kathrin (20) aus Unterfranken

Ann-Kathrin ist eine der Top 50 GNTM-Kandidatinnen 2019. ProSieben/ Martin Bauendahl

„Mein Ex-Freund hat mir vorgeschrieben, wie viele Teller ich essen darf.“ Die Bürokauffrau beschreibt sich selbst als offen und ehrlich. Wenn ihr was nicht passt, sagt sie das auch. Am allerliebsten mag sie an sich ihre Lippen. Das Single-Girl wünscht seinen Freund, der intelligent ist und sie anspornt. Allerdings hat sie auch schon miese Erfahrungen mit Jungs gemacht, ihr Ex-Freund mit dem sie drei Jahre zusammen war, hat ihr sogar vorgeschrieben, wie viel sie essen sollte. "Irgendwann hab ich die Reißlinie gezogen". Gott sei Dank, denn Ann-Kathrin ist ein echt tolles Girl – so wie sie ist!

Kim (18)

Kim liebt das Modeln. ProSieben/ Martin Bauendahl

„Ich wollte endlich fraulich aussehen!“ Die angehende BWL-Studentin. "Für mich ist es wichtig, das das Frauebild sich in diese weibliche Richtung weiterbildet." Kim hat selbst kurvigere Vorbilder. Mit 15 Jahren sah das ganz anders aus, da war Kim magersüchtig.

Melissa (22) aus Rosenheim

Melissa träumt davon, GNTM zu werden. ProSieben/ Martin Bauendahl

"Mein Look ist offensiv und ich entdecke mich oft in Lady Gaga.“ Sie selbst hat sich den Spitznamen "Baby Gaga" gegeben. Denn sie entdeckt sich oft wieder in der berühmten Pop-Ikone, fühlt ihre Vibes. Sie ist ein spiritueller, aber auch kritischer Mensch, will Theologie und Philosophie studieren.

Simone (21)

Simone überzeugt mit Noblesse. ProSieben/ Martin Bauendahl

"Ich habe meine Beine kaputt trainiert,“ erklärt die ehemalige Leistungssportlerin (Leichtathletik). Es war ihre Leidenschaft, ihr totales Leben, aber sie sagt heute, dass sie es übertrieben hat. Es war so schlimm, dass sie mit 18 Jahren an beiden Füßen operiert werden musste, Sehnen und Knochen gerichtet. Ihre Flug-, Höhen- und Platzanngst bereiten ihr etwas Sorgen bei GNTM. Sie will ein Vorbild für Mädchen sein, die es im Leben auch nicht leicht hatten.

Tatjana (22)

„Ich bin noch nie in meinem Leben gereist.“ Die Abiturientin träumt davon, professionelles Model zu werden. Besonders lockt sie das Reisen, die vielen Stylings und Make-ups. Sie will sich voll auf die Sendung einlassen, obwohl sie schon ein wenig Bammel vorm Umstyling hat... Sie liebt, es Sport zu machen und würde sich mega über ein Shooting mit der Fitness-Zeitschrift Shape freuen.

Tatjana ist eine der Top 50. ProSieben/ Martin Bauendahl

Alicija (18) aus Hannover

"Meine Freunde nennen mich Mutter Theresa.“ Die Studentin hat Film und Fernsehen studiert. Sie ist aufgeschlossen, kommt mit jedem Charakter klar und kann sich super in andere hinein versetzen. Sie hat fünf Geschwister – eine echte Patchwork-Family. Seit kurzem ist sie Single, da ihr Freund für seine Polizeiausbildung weggezogen ist. Alicija größter Traum ist es Model zu werden. "Das ist, was ich wirklich möchte, wovon ich träume."

Wunderschön und sexy: Alicija! ProSieben/ Martin Bauendahl

Jasmin (18)

Ob Jasmin vom Sieg träumt?... ProSieben/ Martin Bauendahl

„Ich möchte Heidi einen Kaktus schenken!“ Die 18-Jährige bezeichnet sich selbst als Überlebenskünstlerin "Bei mir gibt es immer Plan A, B, C, D, E, F, G – egal was ist", erklärt sie lachend. Derzeit arbeite sie als Kellnerin. Jasmin ist happy als Single, ihr "wildes Beziehungsleben" hat sie erstmal hinter sich gelassen. Auf Model-Mama Heidi freut sie sich enorm, will ihr einen kleinen Kaktus schenken, um "rauszustechen".

