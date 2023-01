"Ginny & Georgia": Deswegen gehören Georgia und Joe zusammen

Joe ging zu Georgia, um ihr die Sonnenbrille zurückzugeben, die er ihr geschenkt hatte, als sie sich als Kinder kennengelernt haben, nachdem Georgia diese nach ihre Bachelorette Party in seinem Café vergessen hatte. In diesem Moment verriet sie ihm, dass sie sich daran erinnerte, wer Joe war. Sie fing auch an, sich etwas über seine Affäre mit Cynthia Fuller lustig zu machen, woraufhin Joe merkte, dass sie eifersüchtig war. Er fragte sie, ob sie jemals an ihn gedacht habe, was sie bestätigte, indem sie sagte, sie denke an alles, aber sie werde heiraten. Sie sagte nie, dass sie keine Gefühle für ihn hat, sondern erwähnte stattdessen, dass sie heiraten wird. Das bedeutet, dass sie auch in diesen Moment noch Gefühle für Joe hatte.