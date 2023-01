"Ginny & Georgia": Alle Infos zu Staffel 3

Die Zweite Staffel von "Ginny & Georgia" endete mit einem Schock: Die frisch verheiratete Georgina wird wegen des Mordes an Tom Fuller verhaftet! Den größten Handlungsstrang in Staffel 3 werden deswegen vermutlich die Folgen von Georgias Verhaftung bilden. Haben sie genug Beweise, um sie des Mordes zu überführen? Wird man weitere Beweise für die anderen Morde finden, die sie begangen hat? Wird Paul ihr beistehen? Landet sie im Gefängnis? Durch die Festnahme wird sich auch das Leben ihrer beiden Kinder Ginny und Austin, um einiges verkomplizieren. Wie es ihnen wohl ergehen wird? Auch ein wichtiger Punkt: Paul weiß bisher nichts von Georgias früheren Morden. Wird er es durch die Ermittlungen nun vielleicht erfahren? Es bleibt auf jeden Fall spannend!

Neben Georgias Verhaftung gibt es natürlich auch andere Handlungsstränge, die Staffel 3 noch interessant machen könnten: Die Beziehung von Ginny und Marcus ist eine gute Quelle für Dramatik – und ihre Trennung am Ende der zweiten Staffel wird in weiteren Folgen sicherlich eine Rolle spielen. Dann wären da noch die Entwicklung der mentalen Gesundheit von Ginny und Abby und die neue Beziehung von Max, die in der dritten Staffel weiter ausgebaut werden könnte. Genug Material für eine spannende Fortsetzung ist also auf jeden Fall vorhanden.