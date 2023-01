"Emily in Paris": Alle Infos zu Staffel 4

Ein weiteres Thema, das uns in Staffel 4 von "Emily in Paris" beschäftigen wird, ist Juliens Karriere. Am Ende der dritten Staffel haben wir gesehen, wie er eine mysteriöse E-Mail schreibt, die ein Zeichen dafür sein könnte, dass er die Agence Grateau verlassen wird. In den vorherigen Folgen konnten wir bereits sehen, dass er nicht zufrieden mit seiner Rolle in der Agentur ist und sich immer wieder von Emily in den Schatten gestellt fühlt. Doch wird er diesen Schritt wirklich gehen? Julien-Darsteller Samuel Arnold hat große Hoffnungen für die Entwicklung seines Charakters: "Ich würde mich wirklich wünschen, dass meine Figur beruflich Erfolg hat und dass sie ein Beispiel dafür gibt, dass ein junger Mann wie er in einer Branche wie dieser wirklich weit kommen und die Sterne berühren kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige Leute gibt, die sich selbst in Julien sehen, und ich würde mich freuen, wenn sie Julien gewinnen sehen würden."

Wir sehen: Es gibt noch SO viele Geschichten zu erzählen und wir sind schon richtig gespannt, was Staffel 4 von "Emily in Paris" mit sich bringen wird!