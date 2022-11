"Young Royals": Alle Infos zu Staffel 3

"Young Royals" Staffel 3: Start

Noch gibt es leider keine offizielle Bestätigung von Netflix, dass es eine dritte Staffel geben wird. Wenn wir aber die nächsten Wochen fleißig die Serie anschauen, können die Verantwortlichen doch nur neue Folgen bestellen! 👀 Nach Staffel 1 hat sich der Streaming-Anbieter zwei Monate Zeit gelassen, bis Staffel 2 bestätigt wurde. Da die neuen Folgen erst seit wenigen Tagen (01. November 2022) online sind, werden wir uns also noch etwas gedulden müssen, bis wir wissen, ob es mit "Young Royals" weitergehen wird. Wenn es eine dritte Staffel geben sollte, können wir mit dieser wahrscheinlich erst im Sommer 2024 rechnen. Denn auch zwischen dem Start von Staffel 1 und 2 lagen ca. 1,5 Jahre.

"Young Royals" Staffel 3: Darsteller*innen

Auf diese Charaktere und Schauspieler*innen müssen wir auch in einer dritten Staffel sicher nicht verzichten:

Edvin Ryding als Prinz Wilhelm von Schweden

Omar Rudberg als Simon

Malte Gårdinger als August

Frida Argento als Sara

Nikia Uggla als Felice

Carmen Gloria Pérez als Linda (Simons und Saras Mutter)

Pernilla August als Königin Kristina von Schweden

Inti Zamora als Ayub und

und Beri Gerwise als Rosh

Bestimmt kommt auch noch die ein oder andere neue Figur hinzu, die für etwas Drama und Aufregung sorgt! 👀

"Young Royals" Staffel 3: Inhalt

Zum Finale der zweiten Staffel wurde es nochmal richtig dramatisch! Denn Simon, Wilhelm und Felice finden heraus, dass Sara von Anfang an wusste, dass August das Video aufgenommen und gepostet hat. Aus Liebe wollte sie diesen aber beschützen und verriet ihm sogar, dass Simon zur Polizei gehen will, um ihn anzuzeigen. Sie bat ihn darum, sich selbst zu stellen. Doch August hatte andere Pläne und erpresst Simon und Wilhelm. Alle wenden sich von Sara ab. Um zu versuchen, alles wieder gutzumachen, ruft diese nun selbst bei der Polizei an, um August für sein rechtswidriges Verhalten zu melden. Werden ihr ihre Freund*innen und Familie verzeihen können? Und wird August endlich für sein Verhalten bestraft? Das alles könnten wir in der dritten Staffel erfahren.

Welche Konsequenzen erwarten Sara und August noch? Johan Paulin / Netflix

In den letzten Minuten der zweiten Staffel gibt Simon außerdem seinen Gefühlen für Wilhelm endgültig nach und ist damit einverstanden, die Beziehung zwischen ihnen geheim zu halten. Doch Wilhelm fasst während seiner königlichen Ansprache einen Entschluss: Er hat keine Lust mehr auf Geheimnisse und gesteht vor der gesamten Schule, Kamerateams und Journalisten, dass er in dem Sextape mit Simon zu sehen war. Staffel 3 von "Young Royals" könnte sich deshalb auf die Auswirkungen der Rede und auf die Reaktion der Öffentlichkeit konzentrieren. Und können Wilhelm und Simon endlich glücklich werden?

