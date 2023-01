"Ginny & Georgia": Diese Menschen hat Georgia alle ermordet! 😱

Tom Fuller: Tom Fuller ist der Ehemann von Cynthia Fuller. Er leidet an einer schweren Krankheit, weshalb er im Koma liegt. In Georgia findet Cynthia eine Freundin, bei der sie sich ausweinen kann. Bei einem Glas Wein, erklärt Cynthia Georgia, dass sie sich in einem ständigen Zustand der Trauer befindet und es für sie und ihren Sohn immer schwerer wird, darüber hinwegzukommen. Sie sagt sogar: "Ich will einfach nur, dass es vorbei ist". Georgia hat Mitleid mit Cynthia und beschließt, Toms Leben vorzeitig zu beenden. Als Cynthia bei ihrem Sohn ist, betritt eine emotionale Georgia Toms Zimmer, sagt, dass sie für Cynthia da sein wird, nimmt ein Kissen und erstickt Tom damit. Doch das Ganze hat einen großen Hacken: Georgias Sohn Austin hat sich in einem Schrank in Toms Zimmer versteckt und alles mit angesehen. Er sagt Georgia zunächst, doch irgendwann kommt die Wahrheit doch ans Licht und Georgia wird verhaftet.