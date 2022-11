„Eternals“ – Marvel-Film ist grundlegend anders

In „Eternals“ dreht sich alles um die titelgebenden Wesen (die keine Menschen sind, aber so aussehen und sich im Grunde auch so verhalten).

Sie wurden vor tausenden von Jahren auf die Erde geschickt, um der Menschheit beim Aufbau der Zivilisation zu helfen und die „Deviants“ auszurotten – grausige Kreaturen, die alles töten, was sie zwischen die Klauen bekommen. Im Laufe des Films ergeben sich natürlich einige dramatische Wendungen, doch was den Film von anderen Marvel-Filmen (und Disney-Filmen) abhebt, sind Superheld*innen, die sich abseits der „Norm“ befinden. Die Held*innen sind nicht durchgehend weiß, heterosexuell und männlich. Mit Makkari (Lauren Ridloff) dürfen sich Fans über die erste gehörlose Superheldin in der Marvel-Filmwelt freuen. Thena (Angelina Jolie) leidet an einer Form von „Demenz“, die immer mehr ihrer Persönlichkeit einnimmt. Und mit Phastos (Brian Tyree Henry) haben wir zwar nicht den ersten PoC-Superhelden (People of Color), doch dafür einen offen homosexuellen Mann mit Kind und Partner!