“Thor 4”: Marvel-Fans hassen diese Rolle!

Neben der vielleicht ersten queeren Superheldin, dürfen wir uns in „Thor: Love and Thunder“ auch auf eine weibliche Hauptrolle freuen! Denn nach „Captain Marvel“ und „Black Widow“ wird nun auch der vierte Teil der „Thor“-Reihe eine weibliche Superheldin in den Fokus der Geschichte rücken. In diesem Fall dürfen sich Fans auf ein bekanntes Gesicht freuen – nun, sie würden sich freuen, wenn sie nicht haten würden. Denn Natalie Portman ist wieder am Start, nachdem sie in den ersten beiden „Thor“-Filmen eine wichtige Nebenrolle hatte und dann vom Bildschirm verschwand. Aus unterschiedlichen Gründen wollen die Fans sie aber nicht in der Rolle als weiblicher Thor sehen!

„Sie versauen damit das Marvel-Universum“

Bereits bei der Comic Con 2019 wurde verkündet, dass Natalie Portman in „Thor: Love and Thunder“ Lady Thor spielen würde, die Göttin des Donners. Bekannt ist, dass sie ein „Kriegerinnenkleid“ tragen wird und auch den Hammer schwingen wird, den Thor so bekannt gemacht hat. Abgesehen davon ist nichts weiter über ihre Rolle bekannt. Die Storyline soll dem Comic „Mighty Thor“ folgen, in dem sie die Rolle von Thor übernimmt, der in dieser Zeit eine Krebserkrankung überstehen muss. 😮 Doch das bisschen Info, das bereits verfügbar ist, reicht manchen Marvel-Fans, um ziemlich über die Rollenwahl abzuhaten. „Ich bin nicht sauer. Ich werde es einfach nicht schauen. Es macht mich ein wenig wütend, dass sie damit das Marvel-Universum versauen, aber das ist der aktuelle Trend in Filmen und TV“, schreibt ein Fan. Okay, warum sind die Leute so sauer (bzw. "nicht sauer")?

Kritiken wirken teils ziemlich frauenfeindlich

„Jetzt bekommen wir einen weiblichen Thor. Das schaue ich mir nicht an“, schreibt ein anderer Fan. Manche schieben es darauf, dass gerade ein „Trend“ zu beobachten sei, weibliche Figuren in „Männerrollen“ zu stecken. Wooow, wie bitte? Abgesehen davon, dass „Mighty Thor“ eine Comicfigur ist, die es schon vor dem Marvel-Filmuniversum gab, ist das eine sehr fragwürdige Begründung. Ist es nicht vielmehr so, dass es mehr als genug männliche Comicfiguren in Filmen gibt? Lange, lange Zeit war Black Widow die einzige Superheldin in den Marvel-Filmen. Wir wiederholen: die EINZIGE. Neben ungefähr 12 Typen (wir haben nicht gezählt, aber es waren genug 🤪). Andere sind unzufrieden, weil Natalie Portman in ihrer Rolle als Jane Foster in den ersten beiden „Thor“-Teilen „unnötig“ und „langweilig“ gewesen sei. Fair enough, das war wohl auch der Grund, warum die Schauspielerin keine Lust mehr auf ihre Rolle hatte (wie sie selbst bestätigte). Und die Portman kann wohl wenig für die Rolle, die man für sie geschrieben hatte, nebenbei. Wir für unseren Teil warten mal, bis es wenigstens einen Teaser zum neuen Film gibt, bevor wir die Fähigkeiten einer Schauspielerin verurteilen. 😁

