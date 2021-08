Elliot Page wirkt "ausgelaugt" und "traurig"

Elliot Page hat eine ziemlich krasse Zeit hinter sich. Der Star ist damals „zusammengebrochen“, als er durch den Erfolg von „Inception“ plötzlich im Rampenlicht stand. Die Erwartungen, die an ihn gerichtet wurden, als er für die Außenwelt noch als Frau gesehen wurde, erdrückten Page förmlich. Die Fans waren begeistert, als er sich als Trans* outete und die ersten Schritte in das Leben wagte, dass er schon immer führen wollte. Als er kürzlich noch seinen halbnackten Körper zeigte, rasteten die Fans aus und beglückwünschten ihn, weil er da noch so fröhlich wirkte. Doch nun scheint das nicht mehr der Fall – immer häufiger melden sich besorgte Fans auf seinem Insta-Profil und fragen sich, was mit ihm passiert sein mag …

Pride: Diese Stars gehören der LGBTQ+-Community an

Was ist los mit Elliot Page?

Fans freuten sich so sehr für Page und sein Leben, sahen den Schauspieler nach einer gefühlten Ewigkeit wieder lächeln und waren happy mit ihm. Doch inzwischen machen sich immer mehr Fans Sorgen um ihn. Ein Fan schrieb, dass Page „wirklich … nicht gut aussieht“ in dem Interview mit Oprah, in dem er über seine Zeit vor seinem Outing sprach. Fans beschrieben Page im Interview als super dürr und blass – manche halten aber dagegen, dass dies einfach am Licht liegen könnte. Auf den Fotos bei Insta und Co. sehe Page „ausgelaugt“ und „traurig“ aus, so die Fans und manche sorgen sich auch um das Gewicht des Stars. Insgesamt sind sie aber alle ziemlich vorsichtig, was voreilige Schlüsse angeht. Immerhin ist ihnen klar, dass sie Page nicht wirklich kennen und dass das Aussehen täuschen kann. Andererseits gebe es theoretisch Gründe für Pages geschwächtes Auftreten.

Das könnte Page zusetzen

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Fans haben ihre Theorien, was dem Star gerade zusetzen könnte. Schließlich liegt aktuell durch das Outing als Trans* Person sehr viel (nicht nur) mediale Aufmerksamkeit auf dem Darsteller. Viele Kommentare, die auf seinen Socials einfließen, sind voller Liebe und aufbauenden Worten – aber auch nicht alle. Wie viele andere queere Menschen, muss sich auch Page mit Vorurteilen und Hass auseinandersetzen. Außerdem läuft für den Schauspieler auch gerade nebenbei die Scheidung von Emma Portner. Alles Dinge, die zweifellos an den Kräften von Page zehren. Ein offizielles Statement über seinen Zustand hat Page zwar noch nicht gegeben, es scheint allerdings so, als wären die Augen der Fans gerade sehr genau auf ihn gerichtet.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->