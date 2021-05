Elliot Page zeigt sich halbnackt – Fans rasten aus

Elliot Page hatte lange mit seiner Geschlechtsidentität zu kämpfen. Er sei „zusammengebrochen“, wie er kürzlich in einem Interview mit Oprah Winfrey verriet. Umso schöner ist es, ihn mit einem breiten Grinsen zu sehen! Auf einem aktuellen Post auf Instagram können Fans den Oberkörper des Schauspielers bestaunen – und sind begeistert! 😍

Diese Stars sind Transgender

Elliot Page ist bereit für den Sommer

Auf dem Bild ist Page zu sehen, wie er gerade aus dem Pool steigt. Bekleidet ist er lediglich mit einer Badehose, was den Fans einen klaren Blick auf seinen – ÜBERAUS gestählten – Oberkörper ermöglicht. Was allerdings besonders toll an dem Bild ist, sind nicht etwa seine Muskeln (ist das etwa wirklich ein Eightpack?!), sondern sein Lächeln. Wie einige Fans feststellen, haben sie Page noch nie so glücklich und ausgelassen auf einem Foto gesehen. Und auch wir können keinen Moment feststellen, in dem Page glücklicher gewirkt hat. In den Kommentaren zum Bild sammeln sich viele begeisterte Aussagen von Fans, die Page nicht nur zu seinem krassen Body beglückwünschen, sondern sich auch mit ihrem Star über sein neues Leben freuen.

Neben vielen 🔥 und 😍 sticht ein Kommentar besonders hervor, der Page bestimmt gerührt hat. „Als Mutter eines Kindes, das sich gerade durch die eigene Transreise navigiert, wollte ich mich nur bei dir bedanken, dass du so offen, ehrlich und transparent mit deiner eigenen umgehst!“, schreibt ein Fan. „Dadurch rettest du Leben! Es ist so wichtig, dass junge Menschen sich repräsentiert sehen in der Welt, in der sie leben. Danke! 💖“ Dem haben wir nichts hinzuzufügen. 😊

Elliot Page war nicht immer so glücklich

Umso schöner ist es, Page in dieser Verfassung zu sehen, wenn man bedenkt, dass es ihm nicht immer so gut ging. Als "Ellen" Page musste er eine Geschlechtsidentität nach außen hin leben, die nicht seiner eigenen entsprach. Von ihm wurde erwartet, Kleider zu tragen, geschminkt zu sein, sich entsprechend zu bewegen und zu verhalten, wie es die Gesellschaft von ihm erwartet hat. Unter dem Druck hat er sehr gelitten, hatte immer öfter Panikattacken und war unglücklich mit sich und seinem Leben. Doch diese Zeiten sind zum Glück vorbei! Wir freuen uns sehr für ihn!

