Dylan Sprouse spielt nach 10 Jahren wieder in einer Serie mit

Cole und Dylan Sprouse sind mit der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody" berühmt geworden. Seit dem wünschen sich Fans nichts sehnlicher, als Cole und Dylan Sprouse wieder gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Doch zuerst widmen sich die beiden Solo-Projekten. Währen Cole Sprouse sein TV-Comeback mit der Serie "Riverdale" gefeiert hat, war Dylan eher in Kinofilmen zu sehen. Zuletzt spielte Dylan Sprouse in Teil 2 von "After Passion" mit. Jetzt will der Schauspieler zurück in die TV-Welt und arbeitet nach 10 Jahren endlich wieder an einer Serie. Wir verraten euch, was ihr über das TV-Comeback wissen müsst …

"The Sex Lives of College Girls": Die neue Serie von Dylan Sprouse

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Dylan Sprouse wird in der "HBO Max" Comedy-Serie "The Sex Lives of College Girls" zu sehen sein, wie er auf seinem Instagram-Account verkündete. "Ist eine Weile her, dass ich eine Serie gedreht habe … ganze 10 Jahre. Aber das liegt daran, dass ich auf eine Gute gewartet habe und diese scheint großartig zu sein. Ich bin sehr froh, mit einem so tollen Cast und Crew zusammenzuarbeiten. Bin heute sehr dankbar", schreibt Dylan zu seinem Post. Die Serie dreht sich um vier College-Studentinnen, die sich in ihrem neuen und freien Campus-Leben austoben wollen. Dylan Sprouse wird die Rolle von Nico übernehmen, einen Neuankömmling am Essex-College. Wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt. Die Serie ist seine erste Rolle in einer TV-Show, seit er damals zusammen mit seinem Zwillingsbruder "Hotel Zack & Cody" verlassen hat. Wir sind sehr gespannt, was uns erwartet. Einen Kommentar unter seinem Bild, wollen wir euch jedoch nicht vorenthalten, denn Bruder Cole kommentierte den Post nur mit den frechen Worten: "Was, wenn sie herausfinden, dass du gar nicht lustig bist?" Ach ja, Geschwisterliebe!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->