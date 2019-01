Dylan Sprouse: Vierfacher Nervenzusammenbruch

Dylan Sprouse: Beruflich erfolgreich

Bei Dylan Sprouse läuft es gerade ziemlich gut. Der 26-Jährige ist seit einigen Jahren ein gefragtes Model. Er steht bei der renommierten Modelagentur IMG Models unter Vertrag, für die auch Supermodels wie Gigi und Bella Hadid arbeiten. Dylan hat sein Gesicht unter anderem schon für Luxusmarken wie Prada und Hugo Boss in die Kamera gehalten und ist inzwischen ein echter Profi. Daneben konnte er in den vergangenen Jahren auch immer wieder Hauptrollen in Filmen ergattern. 2017 spielte er zum Beispiel in dem Thriller „Dismissed“ die Hauptfigur, während er 2018 eine Rolle in dem Indie-Film „Banana Split“ übernahm.

Dylan Sprouse: Darum brach er zusammen

Auch privat hat der attraktive Schauspieler sein Glück gefunden: Seit vergangenem Sommer ist er mit seiner großen Liebe, dem Victoria’s Secret-Model Barbara Palvin (25) zusammen. Am Wochenende gaben die beiden bekannt, dass sie ihre erste gemeinsame Wohnung in New York bezogen haben. Allein schon die Aussicht ist atemberaubend, denn die beiden haben einen Blick auf die komplette Skyline New Yorks!

Doch so ein Umzug ist natürlich ziemlich anstrengend… das musste auch Dylan Sprouse feststellen. „Wir sind eingezogen. Wir hatten nur vier Nervenzusammenbrüche“, schrieb der 26-Jährige zu einem Selfie, das ihn und Barbara in ihrem Loft zeigen. Oh no, das klingt echt nach Stress pur! Ganz ernst hat der Twin von Cole Sprouse das aber sicher nicht gemeint… er hat das Ganze sicher gut verkraftet. Und mal ehrlich, für so eine krasse Wohnung kann man einen kleinen Breakdown schon mal in Kauf nehmen ;) Wir sind uns jedenfalls sicher, dass sich die harte Arbeit lohnt. Sobald alles fertig ist, können Dylan Sprouse und Barbara Palvin ihre Zeit im ersten gemeinsamen Liebesnest in vollen Zügen genießen.



