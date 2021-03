Partyspiele haben schon jeden langweilig beginnenden Abend gerettet! Sie können sehr simpel sein, ohne große Vorbereitung, wie „Wahrheit oder Pflicht“. Sie können aber auch ein bisschen aufwendiger werden, wie „Tabu“ ohne das Brettspiel! So oder so machen sie richtig Spaß! Mehr Bock auf chillen und trotzdem Lust auf was Witziges? Dann schau in unsere Galerie der witzigsten Filme!

Was macht ein Partyspiel aus?

Partyspiele gibt es wahrscheinlich schon so lange, wie es eine Gesellschaft gibt! 😂 Da es so viele verschiedene Arten gibt, ist auch die Frage, was ein Partyspiel so ausmacht, gar nicht so einfach zu beantworten. So kann ein Partyspiel:

Draußen oder drinnen stattfinden

Digital oder live sein

Zum Kennenlernen genutzt werden

Speziell auf Freund*innenschaften zugeschnitten sein

Zu zweit oder in der Gruppe gespielt werden

Das zeigt ziemlich deutlich: Partyspiele sind sehr facettenreich! Auch was man für ein Partyspiel nutzt, ist super unterschiedlich und kommt zum einen darauf an, was für ein Spiel man spielen möchte und – häufiger – darauf, was man gerade so griffbereit hat! Denn im Gegensatz zu einem Tennis-Match oder ähnlichem braucht man bei einem Partyspiel kein umfangreiches Equipment. Zumindest meistens nicht! 😉

Worum geht’s bei einem Partyspiel?

Erst einmal geht es bei einem Partyspiel vorrangig um genau eine Sache: den Spaß! Aber wie die meisten Spiele haben auch Partyspiele versteckte Vorzüge. Beispielsweise sind manche Spiele erstmal ein Wettkampf, ob allein oder im Team. Das kann für eine Menge Spaß sorgen oder Frust, je nachdem, ob man selbst gerade gewinnt oder nicht! Es geht aber auch um Kooperation, gerade in Teamspielen. So etwas kann helfen, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Deswegen kann man Partyspiele auch super zum Kennenlernen nutzen, denn (meistens) versteht man sich danach besser und kommt um die unangenehme Anfangsphase herum, wo man nicht so genau weiß, was man mit der anderen Person besprechen soll! 😂

Auch toll: Bei Partyspielen geht es – im Gegensatz zu bspw. vielen Brettspielen – nicht darum, andere Spieler*innen auszustechen und aus dem Spiel zu kicken. Alle dürfen so lange mitmachen, wie sie Lust haben und werden nicht rausgeworfen, weil irgendwelche Regeln das sagen. Wenn das doch mal der Fall ist, sind die Spiele meist auch als Zuschauer*in witzig („Wahrheit oder Pflicht“ ist als Zuschauer*in doch viel weniger beängstigend 😁).

Was für Partyspiele gibt es?

Vordenkend, wie wir so sind, haben wir natürlich schon längst eine große Auswahl an Partyspielen für dich zusammengetragen. You’re welcome! 😜

Der Klassiker unter den Partyspielen ist ohne Zweifel „Wahrheit oder Pflicht“! Zu dem Spiel muss man wohl kaum etwas sagen, oder? Eine Person stellt eine andere Person vor die Wahl: Sagt sie auf die nächste Frage die absolute Wahrheit oder erfüllt sie lieber eine peinliche Aufgabe? Wir müssen wohl nicht erwähnen, dass das Spiel schnell eskalieren kann! Wir haben gleich mehrere Varianten des Spiels für dich parat. Entscheide weise!

Keine Lust auf „Wahrheit oder Pflicht“? Kein Problem, wir haben hier noch ein paar weitere Spiele für dich. Von weiteren Evergreens, wie „Ich hab noch nie…“ bis hin zu kreativen und abgedrehten lustigen Gruppenspielen ist wohl für jede Party etwas dabei! Wir wünschen viel Spaß!

