Charli D’Amelio gehört zu den kontroversesten TikTok-Stars unserer Zeit. Selbst bezeichnet sie ihr Leben als „ständigen Terror“ – was wohl auch an den vielen Menschen liegt, die mehr als kritisch mit dem jungen Star umgehen.

Sowohl Charli als auch ihre Schwester Dixie müssen sich mit einer Menge Hate auseinandersetzen. Doch trotz der vielen negativen Kommentare, die sich auf den Seiten von den D’Amelio-Schwestern sammeln, kann niemand ihren Erfolg abstreiten. Noch viel weniger, nachdem Charli einen heftigen TikTok-Rekord gebrochen hat!

Charli hat so viele Likes wie niemand sonst

Mit ihren TikToks legte die inzwischen gerade einmal 17 Jahre alte Influencerin eine mehr als steile Karriere hin: Kaum mehr als eineinhalb Jahre, nachdem sie ihr erstes Video auf TikTok hochgeladen hatte, durfte sich Charli bereits im November 2020 über 100 Millionen Followers freuen! 😨

Auch außerhalb von TikTok sieht es sehr rosig für Charli aus: Kürzlich startete sie mit ihrer Familie eine Reality-Doku auf Hulu (in Deutschland über Disney Plus abrufbar). Und nun kommt der nächste Meilenstein: Ganze 10 Milliarden (!!!) Likes hat Charli nun auf ihrem TikTok-Account sammeln können. Nur zum Vergleich: Auf der ganzen Welt leben fast 8 Milliarden Menschen, also hat quasi jeder dieser Menschen Charli mindestens 1 Like gegeben. 😅 Damit hat sie Krissi Malloy (8,6) und Addison Rae (5,5) weit hinter sich gelassen.

Charli DER TikTok-Star

Einzelne Videos des Stars haben im Schnitt über 1 Millionen Likes – manche von ihnen dürfen sich gar über 10 Millionen Viewer (und manche über weit mehr) freuen. Das sind wirklich absurd krasse Zahlen! Das zeigt: Auch wenn Charli immer mal wieder eine Menge Hate abbekommt und darunter sehr leiden muss, kann sie sich trotzdem auch über eine loyale Fanbase freuen, die ihr den Rücken stärkt. Aktuell 126 Millionen Menschen folgen ihr auf TikTok – nur Khaby Lame kommt mit 116 Millionen ansatzweise an ihren Erfolg heran. Da können wir nur sagen: Glückwunsch!

