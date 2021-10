The D’Amelio Show: Das bereut Dixie D’Amelio sehr!

Das könnte dir auch gefallen:

The D’Amelio Show: Start, Inhalt, Pannen?

Vor Kurzem zeigte Dixie D’Amelio ihre neue Luxuswohnung und machte ihre Fans mit dieser Wohnungs-Tour happy. Doch obwohl die Wohnung gerade erst fertig eingerichtet wurde, erwähnte Dixie, dass sie bald ausziehen wird. Aber wohin? Zieht sie mit Boyfriend Noah Beck zusammen? Oder zieht sie doch wieder zu Hause bei ihren Eltern ein, dass die zweite Staffel der "The D’Amelio Show" gedreht werden kann? Seit gestern (13.10.2021) läuft in Deutschland die erste Staffel der Reality-TV-Show auf Disney+. Sie soll den Zuschauer*innen die Familie D’Amelio näherbringen und einen Blick hinter die Kulissen der berühmten und erfolgreichen Familie zeigen. Im Interview konnten einige Fragen an Dixie D’Amelio, ihre Schwester Charli D'Amelio, Mama Heidi und Papa Marc gestellt werden. Dixie erzählte uns, dass sie tatsächlich eine Sache bei der "The D’Amelio Show" betreut und nun anders machen würden … aber um was geht’s?

TikTok: Das sind die erfolgreichsten Accounts

The D'Amelio Show: DAS betreut Dixie!

Auf die Frage: „Gibt es etwas, das du bereust, vor der Kamera in der Show getan oder gesagt zu haben?“ antwortete Dixie D’Amelio wie folgt: „Ja, es gibt tatsächlich eine Sache, die ich bereue und anders machen würde. Ich habe vor der Kamera einen Namen erwähnt und über jemanden gesprochen, das würde ich jetzt nicht mehr tun. Man darf nicht vergessen, dass die Show schon vor vielen Monaten abgedreht wurde. Zu diesem Zeitpunkt war es etwas Aktuelles … aber manchmal kann ich einfach nicht das Reden aufhören, wie jetzt zum Beispiel.“ Ob Dixie D’Amelio da ihren Ex-Freund Griffin Johnson meint? Die Beziehung der beiden ging nicht so gut auseinander und Dixie rechnete mit dem Song "F*ckboy" mit ihm ab. Oder droppte sie in ihrer Show noch neue Infos über die ehemalige Beziehung? Oder erwähnte sie einen ganz anderen Namen? Das wird man wahrscheinlich nur herausfinden, wenn man sich die Serie auf Disney+ anschaut.