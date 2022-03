Britney Spears: Heiße Nacktbilder aus dem Liebes-Urlaub!

Britney Spears postet Nacktbilder am Strand

Britney Spears lässt alle Hüllen fallen! Mit neuen Fotos aus dem Liebes-Urlaub überrascht die Sängerin ihre Follower*innen mit heißen Nacktbildern am Strand.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich Britney komplett nackt auf Instagram zeigt. Seit sie wieder frei ist und tun kann, was sie will, zeigt sie sich auf den sozialen Plattformen öfter ziemlich sexy. Aktuell befindet sie sich im Urlaub, um den Geburtstag von Freund Sam Asghari zu feiern – und das scheint ziemlich ausgelassen zu sein! Auf ihren neusten Instagram-Fotos räkelt sich Britney Spears nämlich ganz nackt an einem verlassenen Strand. Zensiert sind ihre Bilder entweder von kleinen Emojis oder ihren Händen.

Britney Spears und Sam Asghari: Heiße Küsse im Urlaub

Natürlich sorgen die neuen Nacktbilder von Britney Spears für Aufregung bei den Fans. Die einen lieben es, dass die Pop-Prinzessin ihre Freiheit endlich in vollen Zügen genießen kann, den anderen sind die freizügigen Bilder ein bisschen too much.

Auch Sam Asghari postete ein ziemlich heißes Video, wie er im Pool mit seiner Verlobten intensiv rumknutscht. Seine Caption dazu: "Insel Liebe mit der Löwin Britney Spears"! Sieht ganz so aus, als würden die beiden ihre Auszeit genießen und genau das ist doch die Hauptsache. In den Kommentaren von Sam wünschen sich viele Fans, dass die beiden endlich Babys machen sollen. Mal sehen, ob dieser Liebes-Urlaub noch mehr Überraschungen mit sich bringen wird …

