Nach #FreeBritney-Erfolg: Britney Spears zeigt sich komplett nackt!

#FreeBritney ist real! Britney Spears ist nicht mehr in Vormundschaft gefangen, da ihr Vater nach 13 Jahren vom Gericht als Vormund entlassen wurde. Die Sängerin soll bei der Verkündung des Urteils geweint haben. Endlich frei – und genau so zeigt sie sich jetzt auf Instagram. Britney Spears verbringt nach dem ganzen Trubel nämlich einen Urlaub mit ihrem Verlobten Sam Asghari und lässt in neuen Instagram-Fotos die Hüllen fallen, komplett! In letzter Zeit zeigte sich Britney Spears öfter halbnackt, dieses Mal zeigt sich die Sängerin komplett nackt – nur bedeckt von ein paar Blumen-Emojis. Fand freuen sich sehr, dass sie ihre neu gewonnen Freiheit so genießt.