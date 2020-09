Britney Spears kennt die Schattenseiten des Ruhms

Seit ihrem 11. Lebensjahr steht Britney Spears in der Öffentlichkeit, doch im Rampenlicht aufzuwachsen brachte auch viele Schattenseiten mit sich. Seit ihrer Jugend leidet die heute 39-Jährige an Bulimie, mentalen Störungen und Depressionen, die 2007 zu einem krassen Zusammenbruch inklusive Glatzkopf-Frisur führten Damals beschloss ein Gericht, dass die Multimillionärin nicht in der Lage sei, selbst über ihr Vermögen zu verfügen und setzte ihren Vater als gerichtlichen Vormund ein. Auch in ihrem Liebesleben hatte Britney lange nicht das richtige Händchen. Doch nach mehreren gescheiterten Beziehungen sieht es nun ganz danach aus, als ob die Pop-Prinzessin endlich ihr Glück gefunden hat.

Britney Spears: Liebesgeständnis von Sam Asghari

Im Oktober 2016 verliebte sich Brit am Set ihres Musik-Videos „Slumber Party“ in Personaltrainer Sam Asghari. Seitdem teilt sie immer wieder süße Videos auf Instagram, in denen die beiden glücklich miteinander turteln. Auch in ihrem neusten Clip liegen sie im Bett und haben sichtlich Spaß miteinander, während sie verrückte Filter ausprobieren. Doch dann passiert plötzlich das: Samgesteht Britney vor laufender Kamera seine Liebe!

Unter lachen sagt er: „Du bist wunderschön. Deshalb habe ich mich in dich verliebt“. Britneys Fans finden dieses Liebesgeständnis super süß und freuen sich, die Sängerin so glücklich zu sehen.

